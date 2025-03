Ofertan en redes sociales cuentas “pirata” para ser conductor de taxi de app

¿Ya no es seguro usar taxis de aplicación?

Viajar en taxis de aplicación como Uber, In Driver o DiDi ya no es tan seguro porque no es necesario obtener la certificación como conductor que ofrecen estas plataformas ya se pueden comprar directamente a través de redes sociales.

En Facebook se ha vuelto común encontrar páginas que ofrecen cuentas para que cualquiera pueda trabajar como chofer de este tipo de servicio.

Con precios que van desde los 700 hasta los mil 200, de acuerdo a información de ABC Monterrey, se puede obtener​ una cuenta que incluye desbloqueo facial, facturas originales y editadas, la posibilidad de engañar a las plataformas y dar servicio con automóviles viejos, de más de 10 años, que presuntamente no pueden formar parte del equipo de Uber, DiDi o InDriver.

En Facebook hay al menos seis perfiles que ofrecen estos servicios incluso para DiDi Foods y Uber Eat.

Incluso se ofrece la posibilidad de no pagar hasta no ver resultados.

“Cuentas Uber conductor, Uber Entregas, Uber Moto. Quedan con tu facial, se entregan con tu código de referido o te la entrego con bono inicial, como te parezca mejor.

“No importa si estás bloqueado. Va con garantía, sin adelantos, sin depósitos. Pagas al conectarte y después de corroborar (cuenta, depósito o transferencia, punto medio en persona). Cuento con referencias, no te arriesgues, paga hasta después de tu primer viaje”, informa el perfil denominado conductores de plataforma Uber y DiDi.

En otro perfil identificado como Venta de Cuentas InDriver y Uber Personalizadas se ofrece subir la cuenta de bicicleta a moto, renovación de licencia y antecedentes y consultas por mensaje interno.

Además se ofertan licencias para moto repartidor, auto conductor, auto repartidor y bicicleta repartidor.

Revelan irregularidades

Un conductor de una plataforma de taxis reveló que hay muchas irregularidades en el servicio porque se han detectado “unidades pirata” que dan el servicio como si estuvieran regularizadas.

“En la oficina se han dado cuenta de que hay muchos piratas que no pasaron las verificaciones de seguridad, hay quejas de que cobran el servicio, pero no lo dan”, indicó el conductor.

También recientemente se dio el caso de que un usuario estaba sacando sus pertenencias de una unidad colocó su iPhone sobre el asiento y el chofer arrancó.

Cuando le llamó para pedirle que volviera porque había dejado su celular en el asiento el conductor dijo que ahí no había nada y no regresó.