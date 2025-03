Samuel García: Nuevo León debe aprovechar el “río revuelto” de Trump

Samuel García inauguró el evento INC Monterrey.

Este cambio de época con Donald Trump debe ser la oportunidad para que Nuevo León detone la tecnología y aprovechar el “río revuelto”, dijo el gobernador.

Samuel García cree firmemente que la entidad vive un cambio completo.

“Este cambio de época que estamos viviendo con mister Trump debe ser la oportunidad para que todos los jóvenes que estamos aquí, apostándole a la tecnología detenemos y aprovechemos el río revuelto”, señaló García en su mensaje al inaugurar el evento INC Monterrey.

El mandatario señaló la entidad debe ser un ejemplo nacional de cómo hacer negocio.

“Con toda la integración tenemos en materia de logística, de carreteras y aduanas, con socios comerciales como Texas debemos ser ejemplo nacional de cómo hacer negocio.

“Hoy en día, en estos tres años, el mejor indicador y que más me gusta presumir es la creación de empleos, que es gracias a las empresas y a los industriales de Nuevo León... ¡335 mil nuevos empleos!, por mucho el primer lugar y cada vez nos separamos más del segundo y tercer lugar”.

Que quede claro, expresó, que en el Estado cada año se crean más empresas, más empleos.

“Quizá el ingrediente que nos falta empujar y puntualizar es innovación... aquí, en Nuevo León, tenemos únicamente dos ‘unicornios’, pero tenemos para más”.

Afirmó que pese a las amenazas de Donald Trump, de imponer aranceles, el T-Mec, en ninguna de sus acciones arancelarias en ninguno de sus capítulos, grava la tecnología.

“Ahí sí no hay con que amenazas, con que cambiamos la Ley General de Importación y Exportación. La tecnología son bienes intangibles, no sujetos aranceles.

“Y por eso, en esta época Trump, lo que he pedido a la Secretaría de Economía es que apostemos fuerte a innovación y tecnología porque va a ser la única área, que no importa lo que hagan en Estados Unidos, no se le puede gravar”.

García indicó que Economía creará el décimo noveno clúster: el de Innovación e Inteligencia Artificial.

Viajará a Europa

El ejecutivo estatal informó que del 28 de marzo al 8 de abril viajará a a Europa para asegurar más inversión para el Estado.

“Vamos a Hannover, Alemania; Suecia, Suiza Londres y París, a seguir anunciando inversiones de europeos en Nuevo León. Quien quiera acompañar esta agenda de gobierno bienvenidos”, expresó.