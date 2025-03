Morena pedirá a Sheinbaum que no quite el dedo en tema de contaminación

Morena Nuevo León confía en que la presidenta Claudia Sheinbaum tomará cartas en el asunto en el tema de la contaminación que cada vez afecta más al Estado.

La ejecutiva federal visitará este jueves la entidad invitada por Caintra.

Mario Soto, coordinador del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso, indicó que Sheinbaum sigue trabajando y está enterada de la mala calidad del aire que persiste en la entidad.

Mario Soto, coordinador del Grupo Legislativo de Morena.

“Está enterada de la mala calidad del aire en Nuevo León. Hoy amanecimos con estas tolvaneras. La presidenta está consciente de eso y tan es así que hace dos o tres semanas vino la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, instalar la Comisión Ambiental Metropolitana”.

Soto indicó que le pediría a la mandataria que no quite el dedo del renglón en el tema de la mala calidad del aire.

Falta Inventario de Emisiones

“Lo que la presidenta promueve, a través de la Secretaría de Medio Ambiente”, dijo Soto, “es el Inventario de Emisiones que tengo entendido, no recuerdo en qué medio vi hoy, que habló el rector de el Tec Salud, señalando que ya teníamos qué saber qué es lo que más contamina aquí en el Estado”.

El legislador indicó que un análisis de ese tipo tarda alrededor de seis u ocho meses.

“Esperemos que esté en ese tiempo y sobre todo ya tenerlo. A mí lo que se me hace increíble, y siempre lo digo, es que en pleno 2025, con esta mala calidad del aire, que no tengamos un inventario de emisiones y que no haya un diagnóstico adecuado de qué es lo que más contamina”.