Se niega Consulado a recibir denuncia de Aldo Fasci contra Donald Trump

Fasci se quejó de que no le permitieron el ingreso.

Aldo Fasci, exsecretario de Seguridad de Nuevo León, se presentó en el Consulado General de Estados Unidos con la idea de presentar una protesta escrita porque el gobierno de Donald Trump excluyó a grupos criminales como terroristas.

Fasci señaló que el escrito indica que la resolución del gobierno de Estados Unidos de designar a algunos carteles mexicanos como terroristas hace a un lado a grupos muy peligrosos.

Advirtió que con eso se fortalecerán los grupos que no están incluidos, lo que cambiaría la narcoeconomia, provocando un incremento en la violencia.“Me llama mucho la atención que no hayan incluido al Mayo Zambada. Yo hablé también de Los Zetas, acabo de recordar otro, porque tuvimos una reunión ahorita de seguridad.

“Los Beltrán Leyva tampoco están y no me digan que no son igual de peligrosos y hay otros más, los Cárteles Unidos, etcétera. Estamos advirtiendo esto, tienen que incluir a todos e investigar”, expresó Fasci.

El exfuncionario señaló que la solicitud que intentó presentar en el Consulado es de trato internacional.

Con la advertencia de que de no investigar dichas omisiones estarían incurriendo en un delito conforme a las leyes de Estados Unidos, y advirtió que deben incluir e investigar a todos.Consideró que esa omisión fue deliberada por eso se debe investigar y explicar ese proceder.

Le impiden el acceso

Fasci llegó a las instalaciones alrededor de las 11:00 horas con la intención de presentar el documento.

Sin embargo, policías de Fuerza Civil le impidieron la entrada.

Fasci pretendía entregar el documento personalmente a la cónsul Melissa Bishop.

Un elemento de FC se comunicó con su superior para cuestionar si el también exconsejero de Gobierno del Estado podía ingresar, aunque la respuesta fue negativa.

Sin embargo, se le instruyó para que enviara la documentación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Fasci dijo que lo enviará por paquetería.