Nadie sabe, nadie supo qué provocó el olor a gas la madrugada del martes en área metropolitana

A más de 36 horas de que vecinos de ocho municipios de Nuevo León despertaron por fuertes olores a gas las autoridades estatales aún no saben qué lo provocó.

Erik Cavazos, director de Protección Civil del Estado, indicó que los habitantes de colonias reportaron el olor, prácticamente desde la madrugada.

“Nosotros activamos nuestras unidades para hacer una revisión de percepción. El primer reporte que llegó era de un olor a gas”, señaló.

La primera acción de PC, dijo, era evaluar un riesgo de explosión.

“Nosotros llegamos a los diferentes puntos y llegaron después más reportes, la ruta (de supervisión) se fue mapeando. A primera instancia no había un riesgo de explosividad”.

Cavazos indicó que el aroma se confundía con un gas o con otro patrón.

“Toda esta información nosotros se la otorgamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Profepa, igual la Procuraduría del Medio Ambiente hizo su recorrido; nosotros mapeamos todos los reportes”.

El director de Protección Civil señaló que Medio Ambiente está haciendo o la investigación sobre qué fuentes pudieran ser (las que emitieron el olor) o empresas (que están emanado algún gas).

“Nosotros, como Protección Civil, no somos los expertos y no tenemos los equipos para medición de saber específicamente qué fue el factor que estuvo en el aire”, añadió. “Pero la primera respuesta por parte de nosotros es que no había un riesgo de exclusividad de algún gas que pudiera concentrarse y ocasionar”.

Recomendaciones por lluvias

Ante las lluvias que se hacen presentes por el frente frío número 37, el Gobierno del Estado, a través de Protección Civil de Nuevo León exhortó a seguir las recomendaciones, debido a las precipitaciones que se esperan en el Área Metropolitana, así como en la región norte y oriente.

Cavazos detalló que dichas condiciones se mantendrán hasta el jueves, y para el viernes indicó seguirá la nubosidad.

“Vamos a tener lluvias en algunas partes como la región norte y la región oriente por la tarde, después de las 16:00 o 17:00 horas. Tendremos lluvias más intensas, y probablemente tormenta eléctrica por lo cual debemos de estar con mucho cuidado”, expresó.

“Nosotros vamos a estar muy al pendiente de cualquier reporte que se llegara a presentar, igualmente todas las unidades de Protección Civil del Estado están haciendo los recorridos”.

Pidió a la población atender las recomendaciones como mantenerse informado a través de las fuentes oficiales estatales y federales, no cruzar ríos, arroyos o cualquier tipo de afluentes, para los conductores respetar los límites de velocidad, evitar el uso del teléfono al conducir y siempre utilizar el cinturón de seguridad.

Agregó que se instalarán operativos en las carreteras como en el área metropolitana de Monterrey, ante la posibilidad de accidentes, ya que por el fenómeno del polvo queda baja la humedad, provocando que este quede en el pavimento, haciéndolo resbaladizo.

Cavazos resaltó que las precipitaciones favorecerán en tener una excelente calidad del aire, y recordó a la población que, en ese sentido, también se revise la página oficial del Gobierno del Estado, porque las aplicaciones pueden tener variaciones.