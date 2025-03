Enfermedades obligan a Miguel Charles a retirarse

Después de haber recibido el reconocimiento por 24 años de carrera en NMás Monterrey al frente del segmento de espectáculos, en el espacio matutino de las noticias, Miguel Charles se retira, seguramente, de forma de definitiva de los medios para atender problemas de salud.

Charles anunció que primero será su salud y todo indica que no volverá a los medios de comunicación.

El conductor reveló en una entrevista con Fernando Lozano, a finales de 2022, que padecía de arritmia cardíaca e hipertensión y acababa de ser diagnosticado con Parkinson.

“Es difícil”, dijo en ese momento. “El médico me dijo que lo vaya asimilando”.

Sin embargo, Charles continuó presentando las noticias de espectáculos a pesar de que su forma de hablar era pausada por los medicamentos que le recetaron para el Parkinson y su movilidad también estaba limitada.

Siguió realizando un trabajo que practicaba desde hace 30 años en diversos medios de comunicación.

“Tengo que hacer una pausa necesaria, es un paso muy difícil para mí venir a trabajar, desde levantarme a las tres de la mañana porque cuando tienes Parkinson, tus movimientos son muy lentos, demasiado lentos”, dijo a NMás.

Charles reveló que su primer medicamento lo ingiere a las 3 de la mañana.

“Amanezco todo duro, engarrotado, y para las 4:15 de la mañana me tranquilizo un poco y me empiezo a vestir. Me tardo años en ponerme el calcetín, es como estar empezando a vivir, me tienen que ayudar con los botones de la camisa, todo lo hago lento, muy lento”.

Más padecimientos

El conductor, famoso por su frase “oro, oro, oro”, que utilizaba para anunciar una joyería, dio a conocer que el año pasado sufrió una embolia, y a principios de 2025 un infarto agudo al miocardio.

“Es muy difícil aceptarlo, yo nunca estaba en mi casa y de un día para otro estar siempre en la casa en calidad de bulto, sin poder hacer nada, en un segundo te cambia la vida”.

Las enfermedades han complicado también su faceta laboral. NMás Monterrey le otorgó un reconocimiento durante el espacio de las noticias matutinas y a este evento acudieron directivos de la empresa y compañeros.

Pero esto no lo hará reconsiderar la posibilidad de volver a dar información.

“La salud es prioridad, la salud no se negocia”, destacó.