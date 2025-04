Apoya el Verde postura de Sheinbaum: hay que tener resultados para actuar contra contaminación en NL

Sheinbaum indicó que a lo mejor no sirve poner en Monterrey el Hoy No Circula.

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum en “La Mañanera del Pueblo” señaló que la Semarnat y la UNAM están realizando estudios sobre la contaminación en Monterrey, para dictaminar qué clase de contaminantes hay en la ciudad y su área metropolitana, el Partido Verde de NL apoyó la decisión de no tomar acciones hasta no tener resultados.

No obstante, la ejecutiva federal, indicó que probablemente la aplicación del programa Hoy No Circula no aplicaría en la capital del Estado.

“Hay quien dice: en Monterrey hay que poner el Hoy No Circula… a lo mejor no sirve ponerlo en Monterrey y afectas a las personas”, expresó, “Por eso es muy importante el estudio científico y a partir de ahí tomar las medidas”.

Sheinbaum destacó que la Red de Monitoreo Ambiental de la ciudad es muy antigua y ante esa situación se diseña una nueva.

Explicó que es importante saber si la contaminación es por polvos o si es contaminación por ozono.

“Que viene de coches, de fábricas, de contaminantes primarios; esa es una parte que se está haciendo”, detalló. “La otra se llama inventario de emisiones para saber quién contamina y cuánto”.

Destacó que hasta que no se terminen esos estudios no se van a tomar medidas.

Verde está de acuerdo

Claudia Chapa, coordinadora de la bancada del Partido Verde en el Congreso, está de acuerdo con la presidenta porque hay que esperar antes de actuar.

“Concuerdo totalmente con su declaración, pues hay que esperar, obviamente un estudio científico por parte de las autoridades para poder hacer un programa integral para tomar acciones, como en su momento se tomó en el estado de Ciudad de México”.

Y en base a eso, señaló, la Federación puede hacer lo pertinente.

“Obviamente, a base de unos estudios científicos también a la par, el Estado ya tiene que estar haciendo acciones, ¡desde ya su programa! y en contra de la contaminación… no se han visto muchos resultados”.

Chapa está consciente de que los resultados que requiere la Federación pueden tomar meses.

“No se pueden ver de la noche a la mañana, pero sí que sigan trabajando”.

La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Legislativo, destacó que este tema le importa mucho, especialmente el de las alertas de contingencia.

“Desde el estado se tiene que hacer lo pertinente para que, obviamente, pueda haber agilización y pueda existir este estudio científico, que la Federación pueda hacerlo pertinente y pueda hacer el cambio; obviamente va su tiempo”, indicó Chapa.