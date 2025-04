Salud reporta 30 casos de dengue en NL

Aunque la temporada de dengue acaba de comenzar, la Secretaría de Salud del Estado ya identificó 30 casos, entre niños y adultos.Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, señaló que el dengue no se ha ido.“Esto es lo que se ha identificado en estos primeros tres meses del año, lo vemos en rojo el comportamiento del 2025. Sin embargo el dengue no se ha ido… o sea, no porque el año pasado hayamos tenido un pico grande este año no vamos a tener”, dijo.Por eso, añadió Marroquín, es que hay insistencia en la prevención.“Hemos identificado que el serotipo que sigue prevaleciendo es el tres, que es el que está asociado a mayor grado de complicación. En este momento Nuevo León se ubica en el lugar número 21 en el país en cuanto a tasa de incidencia.“Y tenemos 30 casos reportados, identificados de dengue en nuestro Estado. Y como les decía estos 30 casos que ya identificamos están distribuidos en amarillo… vemos el dengue con signos de alarma, en rojo el dengue grave que hemos tenido un caso y en verde el dengue no grave”.Marroquín señaló que hay casos en niños, en adultos jóvenes, adultos un poco mayores“(El dengue) No respeta grupos de edad, no respeta género. Se presenta en hombres y en mujeres, más o menos en la misma proporción y tampoco respeta municipios”.La funcionaria indicó que hay casos en Monterrey, Guadalupe, Juárez, Apodaca, Linares y Escobedo.“Prácticamente en el área metropolitana”.Insistió en que ya han identificado los focos rojos del dengue. “Tenemos mapeado todo el Estado y tenemos los focos rojos del crecimiento de las larvas y de las mosquitas. En algunos domicilios muchas personas ya nos reciben y colocamos lo que son las ovitrampas y ahí estamos identificando la cantidad de huevecillos que hay el número de mosquitos que sabemos que van a crecer y el riesgo de transmisión de la enfermedad.“También con la Secretaría de Educación tenemos una coordinación muy estrecha para disminuir este riesgo epidemiológico que hay en el Estado, especialmente en los planteles educativos. Recordarles que es importante mantener limpios el patio y el techo de sus casas”.

Para prevenir el dengue