Tacos del Julio: Niega San Pedro tener denuncias por extorsión; “si la hay carece de sustento jurídico”

Tras el señalamiento de que dos funcionarios de San Pedro incurrieron en presuntos actos de extorsión en contra de Julio César Luna, dueño de Tacos del Julio, quien fue asesinado el martes, el gobierno de ese municipio emitió un comunicado en el que aclara que no tolerará que ningún servidor público incurra en malas prácticas.

“Nuestras condolencias a familiares, amigos, trabajadores y personas cercanas al ciudadano Julio César Luna Rodríguez, lamentablemente fallecido el pasado 8 de abril en San Nicolás de los Garza, Nuevo León”, inicia el comunicado. “Reiteramos con firmeza que en el municipio no se tolera la extorsión ni se permitirá que ningún servidor público incurra en malas prácticas. Este principio guía todas nuestras acciones y decisiones institucionales”.

En poco más de seis meses que lleva la actual administración municipal, añade, no se ha recibido ninguna denuncia de extorsión por parte de algún ciudadano o establecimiento.

“Sobre la denuncia de un ciudadano, a la que hizo referencia la Fiscalía General de Justicia del Estado, en primer lugar, esta administración no conoce su contenido y, en segundo lugar, como se comunicó en prensa, carece de sustento jurídico, porque el denunciante no dio seguimiento a las aclaraciones que le fueron solicitadas, al no haber acudido a los citatorios que le giró el Ministerio Público”.

San Pedro señala que hasta el momento la Fiscalía no les ha requerido información alguna.

“Adelantando que siempre estaremos en la mejor disposición de trabajar en el esclarecimiento de los hechos. Nuestro compromiso con la legalidad, la ética pública y el servicio a la ciudadanía permanece firme”, destacó el ayuntamiento que agradece la confianza ciudadana.

“Y seguimos trabajando por un San Pedro seguro y en paz”.

Fiscal revela que había denuncia

El restaurantero fue acribillado el martes mientras conducía su camioneta en calles de San Nicolás de los Garza. Previamente había denunciado una presunta extorsión de parte de funcionarios del gobierno municipal de San Pedro.

Las informaciones revelaron que Luna estaba siendo extorsionado por José Luis David Kuri, secretario de Seguridad de San Pedro y por Fernando Martínez Huizar, coordinador de Asuntos Internos.

Fueron señalados como presuntos responsables de exigir al empresario 80 mil pesos mensuales para permitir la venta de alcohol en sus negocios, aunque este no era el giro del establecimiento.

Javier Flores, fiscal general de Justicia, informó que Luna presentó formalmente la denuncia, pero no se presentó a dos citas.

“Al parecer le querían cobrar 80 mil pesos por vender alcohol en el restaurant y él se quejaba de que no tenía venta (de alcohol), pero necesitaría aclara las líneas de investigación”, explicó Flores.