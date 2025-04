“¡Disney, here we go!”, la famiia García Rodríguez se va de vacaciones

Después de una intensa gira de trabajo por Europa, el gobernador Samuel García y su familia: Mariana Rodríguez y su hija Mariel, salieron este domingo de vacaciones rumbo a Disneyland.

Fue a través de las redes sociales del ejecutivo estatal y de la titular de AMAR a Nuevo León donde compartieron una imagen a bordo de un avión.

“Disney here we go!!!! Estoy tan emocionada como si fuera mi primera vez!”, compartió Rodríguez.

La también influencer, sin embargo, aceptó que sí es esta su primera vez viajando al parque temático.

“Y sí va a ser mi primera vez como mamá así que voy a intentar no llorar en cada esquina”.

En el primer plano de la foto que compartieron aparece García muy sonriente con una playera blanca que tiene la leyenda “Disney World” con la cara el Ratón Miguelito.

Al fondo, aparecen Rodríguez y Mariel, ambas con chaquetas de mezclilla.

¿Qué es Disneyland?

Disneyland es un parque temático y complejo turístico que se conoce como Disneyland Resort. Este complejo está ubicado en Anaheim, California, cerca de Los Ángeles.

Características de Disneyland:

Es el parque temático original de Walt Disney.

Está diseñado en forma de rueda, con el castillo de la Bella Durmiente en el centro.

en el centro. Cuenta con áreas temáticas, también conocidas como “tierras”.

Incluye atracciones clásicas, entretenimiento y momentos mágicos.

Historia de Disneyland:

Walt Disney y su equipo seleccionaron la zona para construir el parque en 1953 .

. El parque fue inaugurado el 17 de julio de 1955 .

. El parque original incluía parques temáticos como Disneyland Railroad, Jungle Cruise, King Arthur Carrousel, Peter Pan’s Flight y Mr. Toad’s Wild Ride.

Complejo Disneyland Resort: