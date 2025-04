Conocer busca a migrantes para que obtengan certificados de competencia laboral

Si Estados Unidos busca a migrantes mexicanos con fines de deportación, México anda tras ellos, pero buscando su certificación.

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) se dará a la tarea de localizar a los paisanos que trabajan, tanto en Estados Unidos como Canadá, para que se certifiquen y con ello tengan más oportunidades tanto del otro, como de este lado.

”La idea es que los trabajadores, nuestros hermanos mexicanos, que representan una fuerza laboral importante en Estados Unidos y Canadá, tengan una certificación. Esto les permitirá obtener beneficios dentro y fuera de México, ya sea que sigan trabajando fuera del país o que regresen. Esta certificación les permitirá un crecimiento laboral y económico”, explicó Guillermina Alvarado, directora de Conocer.

Esta certificación, añadió, se hará a través del Consejo Nacional que pertenece a la Secretaría de Educación Pública (Conocer).

Otorgará los documentos de competencia laboral, después de que los interesados tengan una capacitación y posterior evaluación, explicó Alvarado.

“Les vamos a evaluar el trabajo que hayan realizado en otro país. Cuando lleguen acá, a México, les vamos a entregar un certificado de competencia laboral”, explicó.

Alvarado señaló que este proceso es por orden presidencial, de la ejecutiva federal Claudia Sheinbaum.

“Todos debemos certificarnos, no solamente los migrantes o las personas deportadas. Esto implica mejores condiciones laborales y mejor sueldo”, destacó Alvarado.

Llegan menos de lo esperado

La funcionaria señaló que no tienen un número exacto de connacionales a los que se les puede certificar, pero reconoció que el regreso de migrantes a México no es lo que esperaban

“No tenemos un aproximado, desafortunadamente no lo podemos saber”, dijo. “Lo que sí sé es que no han regresado las personas que creíamos”.

Alvarado indicó que esperaban un regreso masivo de personas tras las amenazas del presidente estadunidense Donald Trump.

“Y, no la verdad”, indicó. “Tenemos centros aquí en Nuevo León y Tamaulipas… tenemos en Laredo, en Matamoros, Reynosa, centros a donde están llegando nuestros hermanos migrantes”.

La realidad, añadió Alvarado, es que han llegado muy pocos.

“Estoy hablando que han llegado a todo el país alrededor de 2 mil 800 personas. Sí pensé que iba a llegar más gente, pero no; han llegado llegado 2 mil 800 y de esos, no a todos los hemos podido abordar porque muchos llegan y dicen: ´Yo no quiero certificado, yo lo que quiero es llegar a mi casa´”.

Lo que Conocer hace es contactarlos en los estados en los que ya finalmente van a residir.

“Esperábamos que iban a llegar diariamente 500 personas. Estamos en contacto con el Instituto Nacional de Migración y con el Servicio Nacional de Empleo que son los que están realmente atendiendo esas áreas donde están llegando nuestros hermanos”, destacó Alvarado.