Ya es oficial: Estado profesionalizará a motociclistas

La posibilidad de reducir el número de accidentes mortales en motocicleta en Nuevo León está cada vez más cerca tras la firma entre los titulares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) y la Secretaría de Movilidad con la cual se profesionalizará a personal del transporte, en especial a motociclistas.

Guillermina Alvarado, directora General de Conocer, en conjunto con Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana y Abraham Vargas, encargado de Despacho del Instituto de Movilidad, realizaron la firma del documento a través del cual todo conductor de moto deberá estar certificado, de lo contrario no podrá conducir este tipo de unidades.

Alvarado indicó que el objetivo de este convenio es estar a la vanguardia con las nuevas inversiones, a través de la capacitación, certificación y profesionalización de los trabajadores.

“Eso es lo que vamos a hacer con todos los mexicanos, a profesionalizar a todo el país, por supuesto, Nuevo León, porque necesitamos estar a la vanguardia de estas nuevas inversiones.

“De que nuestros ciudadanos, a cualquier lado que vayan, que sepan que tienen la experiencia, la capacidad y que puedan demostrar sus habilidades con su certificado de competencia laboral”, comentó.

Villarreal agradeció la colaboración y el trabajo conjunto que realizaran con el Consejo de Normalización para capacitar al personal de esta dependencia y a la ciudadanía en general que recurre a los servicios que ofrece la secretaría.

Tras la firma del convenio de colaboración, la titular de Conocer, entregó un reconocimiento al secretario de Movilidad por sumarse a este plan de capacitación que ya se lleva a cabo en otros estados del país.

Es un tema de salvar vidas

El 15 de abril, tras la apertura del Innace NL, Alvarado comentó que conducir una moto en Nuevo León no será posible sin estar certificado y, por lo tanto, carecer de licencia, esto para reducir el número de accidentes viales con saldo mortal.

La directora del Conocer, señaló que es un tema muy importante y se trata de salvar vidas y de seguridad.

“Hay estados como el Estado de México y CDMX que ya lo hicieron una política pública. Ninguna persona puede conducir una motocicleta si no está certificada por el Conocer y no puede sacar su licencia de conducir.

“Para sacarla tiene que hacer unas pruebas en un área, ahí los capacitan, los evalúan y en ese momento les extienden el certificado y con él van y sacan su licencia de conducir”, explicó.

Alvarado indicó que todos los gobiernos deberían tomar esa responsabilidad y dar ese certificado en todos los estados.

“Es, como decía, un tema de salvar vidas. Los índices de accidentes son muy altos, las muertes son muy altas. Hay jovencitos de 13, 14 años conduciendo una motocicleta que no tienen permiso, no tienen una licencia, que no traen casco y desafortunadamente pierden la vida porque es un error nuestro el no empujar esa certificación y no impulsar a los jóvenes que deben sacar una licencia y deben estar preparados”, destacó Alvarado.

De acuerdo con datos oficiales, en Nuevo León se duplicó del 2000 al 2005 el número de motocicletas, a la vez se triplicaron las muertes vinculadas a accidentes de usuarios de estos vehículos, de 17 en el 2019 a 53 durante el 2024.