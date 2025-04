El Cuchillo no es presa internacional y su agua es para Nuevo León. - gobernador

La presa El Cuchillo no es un afluente internacional y por lo tanto no entra en el Tratado de Aguas con Estados Unidos, confirmó el gobernador Samuel García, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó al respecto durante “La Mañanera del Pueblo”.

“Tal como lo dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum: nuestra presa El Cuchillo no entra en el Tratado de Aguas con Estados Unidos. No es presa internacional y su agua es para Nuevo León y se queda en México”, expresó el gobernador en sus redes sociales.

La mandataria dijo que primero se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas.

“Y después, vamos a decirlo así, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede. Nosotros primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola en varias zonas del país”, expresó.

Sheinbaum indicó que ayudó mucho que en Tamaulipas llovió.

“No se va tener que entregar tanta agua de las presas internacionales hacia Tamaulipas y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, una reunión anual para hacer una revisión”.

Es importante señalar, agregó, que el tratado de 1944 establece cuánta agua debe entregar Estados Unidos en Colorado, en Mexicali que también va a Tijuana y cuánta agua se entrega de México hacia Texas.

El incumplimiento de México para entregar agua se debió a la sequía que imperó en el país.

Nuevo León no entra

Recordó que se habló con los mandatarios de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

“Nuevo León en esta parte no entra porque no es presa internacional El Cuchillo, entonces todos estuvimos de a acuerdo. Fueron varias semanas de trabajo para poder encontrar un esquema que pueda dar a Estados Unidos el agua que se debía, pero que no nos ponga en riesgo”, expresó la presidenta.

En los últimos días se especuló que el desfogue en El Cuchillo obedecía a cumplir con la entrega de líquido a Estados Unidos, sin embargo, no estaba clara la situación.

La intervención del gobernador de este martes es la primera después de que el 18 de abril se dio a conocer que el desfogue de El Cuchillo era para abonar agua a Estados Unidos.