Mamá de niñas fallecidas en San Pedro responsabiliza a niñera y pide que no la contraten

La madre de las dos niñas que perdieron la vida en febrero pasado en el complejo departamental Arboleda en San Pedro rompió el silencio después de tres meses de la tragedia y recurrió a las redes sociales para pedir que no contraten a la niñera que era responsable del cuidado de las pequeñas.

Celeste y Fernanda, las niñas de 2 y 4 años de edad, fallecieron por sofocamiento ya que dormían en una habitación sin ventilación.

Celeste Castilla, mamá de las pequeñas, responsabilizó a Yaretsi C, de negligencia y descuido, además de señalar que la niñera tenía un comportamiento extraño.

“Confíe en ella, la traté de la mejor manera en todo momento y aún así no actuó como debió ante la lamentable situación”, escribió Castilla.

Sin embargo, aclaró que la empleada no fue directamente responsable del deceso de sus hijas.

“Ella no fue responsable, pero claramente sí tuvo una omisión demasiado grave sobre el cuidado de mis hijas. Trabajó durante un año conmigo”.

Castilla añadió que la empleada mentía constantemente y tiene creencias religiosas no buenas.

“Te envuelve en creer en sus mentiras, al principio queda bien en su trabajo, pero luego cambia aunque la trates como una más de tu familia”, añadió.

Pide no contratarla

Castilla pidió, a través de Facebook, que no se contrate a la mujer.

“No quisiera que alguien pasara por una situación similar. No contratar, pasen la voz a sus amigas y conocidas, por favor. Muchas saben mi historia, no quiero dar detalles, pero no la contraten pues, como saben algunas el lamentable suceso que pasé, ella no fue la responsable pero claramente sí tuvo una omisión demasiado grave sobre el cuidado”.

Yaretsi, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el escrito de su expatrona.

Los que sí respondieron fueron usuarios de redes sociales.

Muchos de ellos se solidarizaron con Castilla, sin embargo, también recordaron que las pequeñas Celeste y Fernanda también estaban al cuidado de su tía y como tal esta también tiene responsabilidad.