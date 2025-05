“Moverán” la educación a todos los rincones de Monterrey

En Monterrey, las personas que quieran iniciar o concluir sus estudios ya no tendrán que ir a la escuela… la escuela irá hasta sus casas o centros de trabajo.

Y es que gracias a la colaboración entre el gobierno de la ciudad y la Fundación Traxión, un aula móvil irá a todos los rincones de la ciudad.

Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, explicó que esta modalidad permitirá combatir el rezago educativo en la capital del Estado.

El autobús fue aportado por la asociación Traxión.

“Platicando con Luis (Raúl Casas) por parte del (INEA) y con el alcalde del municipio de Monterrey (Adrián de la Garza) vimos la gran necesidad que hay de nosotros acercarnos a su colonia o acercarnos afuera de la empresa para que se dé una acción efectiva (para acabar con el rezago educativo); eso es lo que queremos”, expresó.

La asociación Traxión aportó la unidad. Se trata de un autobús con capacidad para 16 estudiantes, equipada con clima, laptops y salón para el maestro, entre otros beneficios.

“Estamos muy agradecidos con la asociación que aportó esta unidad móvil”, señaló.

La funcionaria municipal destacó que no ignoran que hay gente que desea iniciar o continuar sus estudios, pero no tiene recursos.

“Sabemos que hay gente que no tiene para el transporte público, hay gente que no tiene para comer y no se le da la oportunidad de concluir sus estudios”, señaló Barrón. “¿Qué vamos a hacer en la unidad?, ¡acercarnos a ellos!”.

Añadió que el aula móvil no es el único proyecto de llevar beneficios a los ciudadanos.

Enumeró otros espacios como gimnasios, centros comunitarios, bibliotecas.

La unidad está equipada con laptops, clima y otros beneficios.

“Por parte de la Dirección de Educación para poder que concluyan sus estudios con la unidad móvil que va a ser de gran utilidad. Vamos a ponernos hasta afuera de unas empresas, de las maquilas de donde esté el trabajador que quiera concluir sus estudios.

“Ahí va a estar presente el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos), el municipio de Monterrey con todo el apoyo de la asociación (Traxión)”.

Monterrey trabaja contra el rezago educativo

Con el compromiso de revertir la deserción escolar, el Gobierno de Monterrey firmó un convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para alfabetizar a los regiomontanos que no hayan terminado su nivel básico de estudios.

Barrón destacó que Monterrey es el primer municipio del país que firma el acuerdo de colaboración para trabajar en equipo con el instituto.

La funcionaria asistió a la graduación de 128 personas, entre ellos nueve trabajadores de Servicios Públicos municipales, que concluyeron primaria y secundaria a través del INEA.

Con el acuerdo firmado, la administración municipal se compromete a difundir y promover los servicios del instituto, canalizar a posibles candidatos para la obtención del certificado de primaria o secundaria y designar a integrantes de su personal como asesores educativos.