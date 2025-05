Llega a 13 el número de personas deshidratadas en NL durante 2025; no hay defunciones

De enero a mayo de 2025 en Nuevo León se han presentado un total de 13 casos de golpe de calor y deshidratación, reconoció la Secretaría de Salud.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, indicó que cinco de estos casos son derivados del golpe de calor y, ocho casos de deshidratación, pero hasta el momento ninguna defunción.

La funcionaria explicó que en 2023 hubo mil 102 casos y perdieron la vida 102 personas. El año pasado hubo 438 casos y 14 decesos.

“Identificamos que se van a estar presentando temperaturas superiores, sabemos que la máxima mensual para el mes de mayo podría estar alrededor de 2 grados centígrados por arriba del promedio que se estima para la mayor parte del país”, dijo Marroquín.

Recomendaciones por calor

Ante las altas temperaturas pronosticadas esta semana por encima de los 40 grados Marroquín dio a conocer recomendaciones para evitar afectaciones en la salud provocadas por el calor.

La funcionaria estatal dijo que las olas de calor se presentan cuando la temperatura supera el promedio normal en una región durante tres o más días consecutivos.

Se informó que estas olas de calor se van a seguir presentando debido al clima extremo.

En tanto la población deberá ser consciente de los cuidados ante las altas temperaturas que producen efectos en la salud, especialmente en los meses de abril a septiembre en las que se presentan casos de deshidratación, golpes de calor, quemaduras y que muchos de estos casos, como ya nos ha sucedido, pueden complicarse rápidamente e incluso desencadenar algún deceso.

Algunas de las recomendaciones que la titular de la Secretaría de Salud proporcionó son:

Hidratarse constantemente.

constantemente. Comer alimentos frescos , frutas y verduras.

, frutas y verduras. Usar protector solar con un nivel de 50 como factor de protección solar ante los rayos ultravioleta.

con un nivel de 50 como factor de protección solar ante los rayos ultravioleta. Permanecer en lugares frescos .

. Vestir ropa ligera y gorras.

y gorras. Evitar exponerse al sol entre las 11:00 y 17:00 horas.

“Si no nos estamos hidratando bien y llamamos hidratación adecuada a la ingesta de agua y de líquidos no azucarados, no alcohol, no azúcar, sino simplemente agua o electrolitos, eso nos va a brindar un adecuado estado de hidratación y eso nos va a permitir soportar un poco más estos climas extremos”, expresó.

Marroquín señaló que se deben tener otros cuidados, aparte de la hidratación constantemente.

“Es recomendable consumir alimentos frescos, frutas y verduras, permanecer en lugares donde haya sombra, de preferencia poder utilizar un bloqueador solar, idealmente vestir ropa ligera, portar un sombrero, una sombrilla, una gorra, solicitar inmediatamente atención médica si estamos muy fatigados y sentimos taquicardias y tenemos la piel caliente”, agregó.

También destacó que las enfermedades más comunes que se pueden presentar durante una ola de calor son deshidratación, golpe de calor, enfermedades diarreicas y quemaduras solares.

Las unidades de atención de urgencias a las que se recomendó acercarse en caso de presentar síntomas de algunas de las enfermedades provocadas por la intensa temperatura son:

Hospital de Juárez .

. Hospital Tierra y Libertad .

. Uneme Pesquería.

Uneme Pediátrica .

. Uneme Escobedo.

“Son de primera respuesta”, aseguró Marroquín.

Para atención especializa se recomienda acudir al Hospital Metropolitano y al Hospital Materno Infantil.