Ola de calor propiciaría mala calidad del aire en el Estado

Las altas temperaturas que desde este martes se dejaron sentir en Nuevo León no solamente trajeron un calor excesivo, también podrían representar un factor para que se incremente la mala calidad del aire.

Esta semana se pronostica que el termómetro superará los 40 grados centígrados a la sombra.

Por eso, la Secretaría de Medio Ambiente llamó a la población y sector empresarial a tomar medidas preventivas que eviten el riesgo de incendios forestales y dentro del área metropolitana.

Alfonso Martínez, titular de la dependencia, advirtió que las ondas de calor que se están experimentando esta semana traerán consecuencias en la calidad del aire.

“Vamos a ver cómo el calor extremo hace que se incrementen los niveles de ozono por algunas reacciones fotoquímicas que suceden en la atmósfera, como también se incrementan las partículas, principalmente por resequedad del suelo, de la propia vegetación y cómo se incrementa el riesgo de incendios forestales y también de incendios en el área metropolitana de Monterrey que pueden también afectar la calidad del aire”, señaló el funcionario.

Martínez enumeró una serie de recomendaciones a seguir por las empresas y la población en general, para prevenir se incremente el ozono, y también la generación de incendios tanto forestales como en el área metropolitana.

Para las empresas, bodegas y todo tipo de establecimientos que pueda sufrir un incendio que se encuentre dentro del área metropolitana de Monterrey, revisar sus protocolos y sistemas antiincendios.

“Ya hemos establecido que cualquier negocio que por negligencia se incendie y afecte la calidad del aire va a ser clausurado”, expresó Martínez. “A las pedreras, asfalteras, concreteras y a toda la industria de la construcción que humecte con agua tratada para evitar que se genere más polvo del que ya se está generando de manera natural.

“A todas las empresas que intensifiquen las revisiones, los controles de emisiones de las chimeneas y de los patios”.

En el caso de los terrenos baldíos, dijo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán vigilar que no se provoquen incendios forestales; no se queme basura y prevenir acciones de quema de biomasa de manera general.

A cargar gasolina temprano

Martínez hizo un llamado a la población para que la carga de combustibles sea antes de las 10:00 horas y después de las 19:00 horas, para evitar su evaporación y por consecuencia la generación de mayores emisiones que afecten la calidad del aire.

“Sabemos que la gasolina nuestra se evapora mucho, tiene mucha posibilidad de evaporarse. Entre más alta sea la temperatura, más se evapora”.

Entonces, añadió Martínez, si se puede cargar gasolina temprano en la mañana o en la noche es mucho mejor.

“Se evita que estos vapores luego se conviertan en ozono o en o en partículas menores a 2.5 micras. Compartir el vehículo y evitar viajes innecesarios para no generar mayor contaminación”, indicó.

El secretario de Medio Ambiente dijo que ante la temporada de incendios forestales, es de vital importancia respetar las medidas para la prevención de estos siniestros.

“Todavía estamos en plena temporada de incendios forestales. No prendas fogatas si vas a la sierra. No arrojes colillas de cigarros. No tires botellas de vidrio y no quemes basura.

“Recordemos que algunos de los incendios se han iniciado por quema basura en la sierra. Y bueno, cualquier tema repórtalo al 911 para actuar rápidamente si son incendios en lotes baldíos o incendios forestales, o cualquier incendio que se dé en una situación de empresa o bodega o cualquier incendio que veamos en el área metropolitana o en Nuevo León en general”, destacó Martínez.