Unión Ganadera: “Nuevo León está libre de gusano barrenador”

Aunque a nivel nacional se han presentado alrededor de mil casos de gusano barrenador, especialmente en Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz, Nuevo León está libre de esta plaga.

Noel Ramírez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, confirmó que esta problemática ha generado mucha confusión sobre el estado de los animales de consumo humano en la entidad.

Sin embargo, el organismo que él preside está en comunicación constante con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México (Sader) y con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“En Nuevo León estamos libres del gusano barrenador”, destacó Ramírez. “El mayor problema es la falta de información, que no debe de ser. Pero no hay que ser alarmistas, se está trabajando continuamente para todo este tipo de infecciones; puedes salvar al animal”.

El líder de la unión explicó que el gusano barrenador no es una plaga exclusiva del ganado.

“Puede afectar a perros, gatos, becerros, jaguares, venados. A todo animal de sangre caliente. El gusano come carne caliente, no se alimenta de animales de sangre fría.

“Cualquier herida, incluso el ombligo de animales recién nacidos puede ser el lugar donde la mosca deposite la larva y de ahí surge el gusano”.

A pesar de que a Nuevo León entra ganado proveniente del sur, Ramírez reiteró que la entidad está libre de la plaga.

“Estamos haciendo cursos y pláticas contra el gusano barrenador y que los compañeros ganaderos sepan cómo combatirlo. Por favor, que la gente no caiga en desinformación, no hay este mal en Nuevo León, estamos bien y no queremos caer en una crisis”.

Indicó que están en contacto con el Comité de Sanidad y con el Gobierno del Estado y la entidad tiene un blindaje a través de los Centros de Verificación que valida cada entrada (de ganado), ya sea tanto por el lado oeste, del sur.

El líder ganadero señaló que es importante que los dueños de animales, incluso domésticos estén al pendiente de si estos tienen alguna herida.

A nivel comercial de ganado bovino, la mayor afectación sería en las nuevas generaciones de becerros o de otras especies.

“No habría abasto para las engordas nacionales y ahí va a repercutir en el sector primario que somos nosotros, los productores y después al consumidor”, indicó Ramírez.

Erradicado desde hace 40 años

El presidente de la Unión Ganadera recordó que el gusano barrenador estaba erradicado en México desde hace 40 años.

Dirigentes de la Unión Ganadera solicitan estar al pendiente de la plaga.

Sin embargo, el cierre de la planta en la que se producían moscas macho estériles, provocó el regreso de la plaga.

“La planta que estaba operando en Chiapas ya no está, se mudó a Panamá por cuestiones de logística. Ahí se producían moscas machos estériles.

“La movieron a Panamá por cuestiones de logística, pero ahora volvemos a tener el problema. Lo que pedimos es que la reabran”, señaló Ramírez.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.

Esta plaga representa una grave amenaza para la salud del ganado y, en algunos casos, también puede afectar a los humanos.

Las heridas suelen ser grandes y supurantes, con un escurrimiento serosanguinolento y un olor característico a carne putrefacta.

En el fondo de estas heridas, es posible encontrar larvas agrupadas, lo que indica una infestación grave.

¿Qué complicaciones pueden surgir?

Las infestaciones pueden dificultar la toma de muestras larvarias, especialmente en heridas con abertura reducida, como en fosas nasales o áreas genitales.

Sin un tratamiento adecuado, la miasis puede resultar mortal en un plazo de dos semanas, con una morbilidad en recién nacidos de hasta el 90% en regiones endémicas.