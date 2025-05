“Hay que controlar a la familia”, payaso Traztraztrakatelas reacciona al ataque que sufrió en show

Lo que parecía una fiesta en la que todo mundo parecía estarse divirtiendo estuvo a punto de terminar en tragedia, después de que el hijo de una mujer, a quien el payaso Traztraztrakatelas le bailaba al estilo stripper se avalanzó contra el animador y cuchillo en mano lo amenazó.

El incidente ocurrió en el municipio de Juárez.

Todo parecía ir bien. Las asistentes a la fiesta estaban divirtiéndose y la mujer parecía la más feliz. Aplaudía y sonreía entusiasmada mientras Traztraztrakatelas, bailaba, despojándose de su saco.

En ese momento, el hijo de la mujer apareció y de su cangurera extrajo el arma. El payaso se percató y logró ponerse a salvo mientras las asistentes gritaban asustadas.

El agresor persiguió al artista, pero no le dio alcance.

La madre de familia pudo contener su hijo y lo sacó del lugar.

Traztraztrakatelas resultó ileso y todo quedó en un simple susto.

Andaban las patrullas

Durante un En Vivo realizado este lunes, a través de su perfil de Facebook, Traztraztrakatelas confesó que el susto estuvo bueno.

Algunos de sus seguidores le recomendaron que se hubiera quedado en el evento para levantar la denuncia correspondiente, sin embargo, el artista dijo que estaba muy asustado.

“Lo único que quería era irme a mi casa. Supe que andaban patrullas alrededor…”, dijo Traztraztrakatelas.

Señaló que después del susto se sintió muy cobijado por los mensajes y llamadas de sus “followers”.

“Gracias a Dios aquí estamos ´trakalitos´, aquí estamos y pues… puro pa´ adela (para adelante). El video que vamos a publicar es con el fin de que tu veas… pues ¡por qué se molestó! (el agresor).

“No es para acusar a nadie… pues ya tendremos que hacer otra cosa… si a ti no te gusta el show y no aguantas pues aléjate… si ves que está el payaso o stripper o lo que sea, si sabes que tienes hijos tóxicos o esposos tóxicos, pues no participes. O sí participa, pero hay que controlar a la familia”.