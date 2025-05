Enorme incendio consume empresa dedicada a destilación de diésel en Cadereyta

Bomberos de varios municipios de Nuevo León trabajan para sofocar el incendio que se registró en la empresa Marvic, la cual se dedica a la destilación de diésel, en el municipio de Cadereyta, la intensidad de las llamas alcanzaron varios metros de altura y que se formara una enorme nube de humo.

“En el lugar se han consumido aproximadamente 13 contenedores con una capacidad superior a los 10,000 litros. Hasta el momento, una persona ha sido trasladada con lesiones y se evacuó a 11 personas del sitio”, informó Protección Civil de Nuevo león.

En el lugar trabajan los siguientes equipos:

Protección civil Nuevo León

Protección civil Cadereyta

Protección civil Guadalupe

Protección civil San Pedro

Protección civil Juárez

Protección civil El Carmen

Protección civil Salinas Victoria

Bomberos Nuevo León

Bomberos Guadalupe

Bomberos Grupo JEECI

CRUM

Los servicios de emergencia continúa con las labores para sofocar el incendio y se espera que al lugar lleguen más máquinas bomba y pipas para el abastecimiento de agua.

Incendio en empresa Marvic de Cadereyta deja daños materiales Foto: Protección Civil Nuevo León

Aunque aún no se saben las causas del incendio, Erik Cavazos, director de Protección Civil, reveló que en los primeros reportes se notificó que hubo un flamazo, aunque también puedo ser por una mala maniobra en los procesos que se realizan dentro de la empresa.

También se pidió a la población no acercarse a al zona, ubicada en la Carretera a Reynosa a la altura del kilómetro 48, para no entorpecer las labores de los bomberos y no pongan en riesgo su integridad.