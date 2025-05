Destaca presidenta del INE cero incidentes previo a elección judicial

Tras participar en la Mesa de Seguridad, la presidenta del Consejo local del INE en Nuevo León, Olga Alicia Castro Ramírez destacó que a cinco días de la elección del Poder Judicial se tienen cero incidentes relacionados con la jornada electoral del próximo 1 de junio, gracias al acompañamiento de Fuerza Civil.

Por ello en su intervención en la reunión, pidió que continuara el acompañamiento de la corporación para el retorno de los paquetes, que se estarán recibiendo una vez hecho el cierre de las casillas, que será entre las 7 a 7:30 de la tarde.

“Todo ha ocurrido conforme a lo programado y gracias a este acompañamiento podemos decir que sin ningún incidente. También ya estamos listos y preparados para la jornada electoral del 1 de junio que también tendrá los mismos horarios de las pasadas jornadas electorales”, expresó.

La presidenta del Consejo local del INE resaltó que el apoyo del día del proceso electoral sería básicamente para la zona rural, pues en la zona metropolitana dijo, existen condiciones idóneas para que sea su propio personal quienes podrían hacer el traslado de los paquetes.

“Si me gustaría que nos pudieran a apoyar en esta última parte, que es la más importante, es decir, aun cuando hayamos recibido votación, si no podemos recuperar los paquetes, pues es como si no hubiésemos recibido nada”, apuntó.

Asimismo, resaltó que esperan una buena respuesta del electorado, y convocó a la ciudadanía a salir a votar con completa libertad para que ejerzan su derecho por la democracia.