Elección del 1 de junio divide opiniones entre coordinadores de grupos legislativos del Congreso de NL

Este fin de semana México vivirá un proceso electoral calificado como “histórico” con las elecciones judiciales, las primeras en su tipo en el país.

Hay diferentes puntos de vista al respecto.

Algunos no confían en el proceso, otros argumentan desconocimiento de los perfiles.

Los coordinadores de los grupos legislativos en el Congreso de Nuevo León, coinciden en señalar que lo importante es analizar a los candidatos y tomar la mejor decisión el 1 de junio.

Voten de manera libre y consciente

Heriberto Treviño Cantú, líder de los legisladores del PRI en el Poder Legislativo destacó que, por primera vez en la historia, el 1 de junio, los ciudadanos van a elegir directamente a quienes impartirán justicia en el país.

Heriberto Treviño Cantú, coordinador del PRI.

“Tú vas a elegir a quienes tomarán decisiones clave sobre tus derechos”, destacó Treviño Cantú, a través de un video publicado en sus redes sociales. “Este 1 de junio, no solo estás votando, estás participando en la construcción de un nuevo modelo de justicia en nuestro país. Vota libre, que nadie te obligue. Porque esta vez, la justicia también está en tus manos”, resaltó.

El coordinador tricolor alentó a los ciudadanos a votar y recordó que están en juego 881 cargos del Poder Judicial, entre jueces, magistrados y ministros.

“Todos ellos son responsables de defender los derechos humanos, resolver conflictos legales y garantizar que las leyes se apliquen con justicia”, señaló.

Es abrir la democracia

El coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que después de muchos años en una democracia moderna se van a elegir a las personas que van a integrar el Poder Judicial.

“Es la primera vez vamos a recibir seis boletas. Yo invito a la ciudadanía que se informe… y sin duda va a ser un gran reto y una gran prueba. Es algo bueno, independientemente de la participación que se tenga, porque es abrir la democracia al pueblo”.

Para Mario Soto estas elecciones son un paso para abrir la democracia.

Soto llamó a que las elecciones del domingo sean una fiesta democrática

Sin embargo, reconoció que la votación podría ser menor.

“Yo esperaría que la gente se anime y también que, cada vez, conozcamos más las facultades que tienen (los candidatos)”, indicó el diputado.

Ojalá haya participación

Aunque Movimiento Ciudadano estuvo en contra de que se realizaran las elecciones judiciales, Miguel Ángel Flores dijo que lo que queda es cumplir como ciudadanos.

“Recordemos que esto se votó y fueron mesas de trabajo y estuvieron sacándola, desde el Congreso Federal. Hoy es una realidad y lo que nos corresponde como ciudadanos es ir a votar”, indicó Flores, coordinador de la bancada naranja.

Destacó que el voto sea libre y razonado.

Miguel Ángel Flores espera que haya participación ciudadana.

“Llegar lo más informados a esta elección”, comentó el legislador. “Ojalá haya participación ciudadana, ojalá que sean unas elecciones seguras y vamos a ver qué pasa.

“Recordemos que es algo nuevo para todo el país y vamos a estar muy pendientes”.

La gente no conoce a los candidatos

La información que ha circulado sobre los nexos de algunos candidatos con el crimen organizado o que obedecen a intereses de partidos y gobernadores ha inhibido la participación ciudadana, dijo Carlos de la Fuente.

Durante sus recorridos por las calles, el panista, coordinador del grupo legislativo blanquiazul, ha escuchado mucho a los ciudadanos.

De acuerdo a Carlos de la Fuente muchas personas desconocen a los candidatos.

“No quieren participar porque no se les hace un proceso completamente democrático, creo que lo más lamentable es que no se van a contar los votos (en las casillas), que no se van a eliminar las boletas que no se utilizaron.

“Creo que esto nos va a llevar a tener un proceso electoral que se pueda manchar como en los 70 y en los 80. Creo que es un tema de que todo lo que se ha avanzado democráticamente en este país se puede echar por la borda”.La única manera de saber si las elecciones serán transparentes, añadió De la Fuente, es participando.

“Entiendo la molestia de los ciudadanos, yo ayer estuve con un grupo (de personas) que me lo dijeron de frente: ellos no están de acuerdo con la elección, que no era un proceso completamente democrático, que no conocían a los candidatos, que no había herramientas para conocer claramente a los aspirantes y creo que tienen la razón”.