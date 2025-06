Desde este domingo el Río Santa Catarina es área natural protegida de Nuevo León

Mientras que Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, consideró histórica la declaración del Río Santa Catarina como área natural protegida de Nuevo León, para el gobernador Samuel García es más un tema de sentido común y de protección a la naturaleza.

A partir de este domingo el afluente, que en los últimos dos años ha estado en el centro de la controversia, es una zona que quedará bajo el resguardo del Estado y será toda la ciudadanía la que decida el destino de este pulmón natural del área metropolitana de Monterrey.

“Hoy tenemos la madurez suficiente y tenemos la evidencia suficiente que saber que ese río es nuestra vida, nuestro pulmón y tenemos que cuidarlo. Por eso es que este acuerdo, básicamente, lo que va a determinar a partir del día de hoy, es que el Río Santa Catarina, desde la Sierra Madre hasta El Cuchillo se vuelve zona protegida, se vuelve área natural protegida, estatal”, dijo el gobernador la mañana de este domingo.

La idea, señaló García, era realizar limpieza en el lecho, desde el área del Puente Atirantado y desde ahí dar el mensaje.

Sin embargo, se decidió que fuera un acto más formal en Palacio de Gobierno donde se formalizó la declaración para proteger al Santa Catarina.

“El Gobierno del Estado tiene una División Ambiental que tiene por objeto cuidar al río todos los días del año, 365 días del año va a haber un equipo especial para estar protegiendo el río”.

Las labores de este grupo incluyen que no haya construcción, que no tiren basura, que no haya más que el cuidado de la flora, la fauna y el pulmón verde que representa.

“Y que eso sea un hito para demostrar que, cómo otras ciudades hoy están arrepentidas de haber destruido sus ríos, de haberlos hecho subterráneos, de tener puro concreto. Hoy, Nuevo León le muestra al mundo que aquí se hace al revés: aquí el río se preserva, se protege”.

Hoy, añadió el ejecutivo se empieza con una limpia.

“Pero este solo el comienzo porque también, a partir de hoy, vamos a invitar a todas las ONGs, que son bastantes, yo conozco algunas, pero son bastantes todos los colectivos interesados en el medio ambiente, en el cuidado de la fauna, de la flora, de los ríos a que nos acompañen, aquí en el Lab, del Gobierno.

“Melissa Segura (secretaria de Cultura del Estado), nos va a prestar (el edificio) y nos va a ayudar a coordinar a partir de esta semana para juntos, como sociedad, tomar decisiones de cómo vamos a cuidar lo mejor y lo más pronto posible el Río Santa Catarina y otros ríos… La Silla, Pesquería, nuestras sierras y, como marca nuestra Constitución, el derecho humano a un medio ambiente sano”.

El gobernador destacó que sí se vale hacer riqueza, por algo Nuevo León es número uno, pero no a costa del medio ambiente.

“Y bajo esa premisa el día de hoy se publica en el Periódico (Oficial del Estado) que este río va a ser área natural protegida, que va a haber convenios de relaciones intergubernamentales con la Conagua con los cuatro municipios, tanto Santa Catarina, Monterrey, Guadalupe, Juárez”.

La sociedad decidirá

Y lo más importante, agregó, es invitar a todos a participar, que la sociedad de Nuevo León decida el futuro del Río Santa Catarina.

“Cómo lo vamos a preservar pero también a cuidar otros ríos que desgraciadamente están llenos de basura”, destacó el gobernador.

Aprovechó la presencia de diputados para pedirles que legislen en contra del PET.

“Que tanto daño le ha hecho en nuestras tierras”.

García indicó que planeaba dar este mensaje en el hecho del río cuando realizaran las labores de limpieza, pero que Alfonso Martínez, secretario del Medio Ambiente, consideró darle mayor relevancia porque se trata de un hecho histórico (la declaración del río como área natural protegida).

“Para mí no tiene nada de histórico. Simplemente es sentido común, es darle la importancia que tiene el medio ambiente”, expresó el gobernador.