No lo golpearon ni se hizo intervención estética, ¿qué le pasó en el ojo a César Garza Villarreal?

Ni fue golpeado, ni es el resultado de un tratamiento facial, César Garza Villarreal exalcalde de Apodaca y actual secretario del Ayuntamiento de Monterrey tiene la misma pregunta que cientos de personas que lo contactaron a través de sus redes sociales: ¿qué le pasó en el ojo derecho?

Y es que desde el viernes el priista presenta un hematoma que comenzó como una pequeña manchita y conforme pasaron los días se fue extendiendo hasta hacerse lo suficientemente visible como para especular que se trataba de un golpe o quizá de una intervención estética.

“Mucha gente me contactó para preguntarme por qué se me hizo este moretón y les quiero decir que yo tengo la misma pregunta. Amanecí, el viernes, con un puntito negro y luego se me hizo una mancha más grande; es como una pequeña hemorragia que se me produjo ahí, pero ni me golpeé ni me golpearon, por supuesto.

“Ni me hice ningún tratamiento facial ni nada de eso, simplemente apareció este derrame”, narró Garza Villarreal durante un En Vivo de Facebook.

Incluso, Garza Villarreal pidió si un médico estaba viendo la transmisión le hiciera saber por qué sucedió esto.

“No me duele, no está inflamado, no siento nada, veo muy bien”, señaló. “Por eso no he ido a consultar con el médico, pero se me hizo de repente. Yo creo que a esta edad ya se empiezan a reventar los empaques, ¿no creen?”.

Las dudas

Garza Villarreal está seguro de que hay una explicación para ese hematoma.

“Si a alguien le ha pasado y me puede dar algún antecedente se lo voy a agradecer, pero la verdad es que no me duele, ni está inflamado, ni nada, pero he leído una cantidad de cosas…”.

Entre los comentarios que leyó el funcionario del ayuntamiento regio destacan que se hizo una intervención estética.

“O un tratamiento facial invasivo que me causó eso o que me agarraron a trancazos ¡No, no, no… nada de eso, nada de eso. Simplemente amanecí el viernes con un pequeño puntito negro y luego se hizo grande y ahorita ya se está diluyendo el hematoma.

“No tiene ninguna razón especial ni nada de eso, pero en todos mis videos de este fin de semana y en mis publicaciones pues aparecía el ojo y me han enviado una cantidad de inbox y por eso hago el comentario”, expresó Garza Villarreal.