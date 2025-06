Conmociona desaparición del grupo musical “Los Juniors de Monterrey” y su chofer

Desde la madrugada del 16 de junio los familiares de Abraham Leal, Oscar Pérez, Luis Nefaki, Leonardo Rubio y Francisco Alfaro, integrantes del grupo musical “Los Juniors de Monterrey”, dejaron de tener contacto con los jóvenes, quienes acudieron al municipio de General Terán, en Nuevo León, en donde tendrían una presentación.

Con ellos viajaba Lorenzo Martínez, quien manejaba la camioneta Suburban, con placas de Guerrero, en la que iban todos ellos con los instrumentos, pero se sabe que nunca llegaron a su destino, por lo que sus familiares denunciaron su desaparición ante las autoridades para que comenzaran con su búsqueda.

“Al querer llamarlos sus teléfonos se encuentran apagados, la última ubicación de uno de ellos aparece en un tramo de la carretera libre a China, pasando San Juan, en Cadereyta”, informó Milenio.

Los desaparecidos son:

Lorenzo Martínez, de 40 años, el chofer

Abraham Leal, de 23 años, vocalista

Oscar Pérez, de 23 años, bajoquintista

Luis Nefaki, de 23 años, bajista

Leonardo Rubio, de 34 años, baterista

Francisco Alfaro, de 18 años, acordeonista

En el caso de Francisco Alfaro, no es integrante original de “Los Juniors de Monterrey”, pero acudió para suplir a Fernando, quien no pudo asistir por un problema personal, aunque reveló que al evento al que se dirigían era con un cliente para el que no habían trabajado anteriormente.

Familiares y amigos de los desaparecidos se reunieron en la colonia Rafael Ramírez, del municipio de Guadalupe, para orar por ellos y encontrarlos con sanos y salvos, además de acudir a la Fiscalía y colocar la denuncia por desaparición.