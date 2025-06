Integrantes de Los Juniors de Monterrey llegaron a sus casas por sus propios pies

Los integrantes del grupo Los Juniors de Monterrey no fueron rescatados por las autoridades sino que fueron liberados y llegaron por su propio pie a sus casas.

Raúl Alejandro Sepúlveda, fiscal especializado en personas desaparecidas, dijo que las familias de los cinco músicos y el chofer de la camioneta en la que viajaban los artistas, notificaron a las autoridades que los desaparecidos ya estaban en casa.

“El día de hoy, a partir de las ocho de la mañana, empezamos a recibir los informes de parte de los familiares en el sentido de que los jóvenes ya estaban de regreso en sus domicilios”, explicó.

Por lo tanto, señaló Sepúlveda, la Agencia Estatal de Investigaciones, a través del Grupo de Búsqueda Especializada Inmediata acudieron a estos domicilios a corroborar que ahí se encontraban los jóvenes.

“En este momento se encuentran rindiendo sus entrevistas con la policía”, agregó. “Cuando tengamos las entrevistas de ellos podemos revisar si coinciden con lo que nosotros estábamos revisando, en tema de telefonías, con los relatos de ellos”.

También, expresó Sepúlveda, recabarán dictámenes médicos, psicológicos y asesoría jurídica.

Claro que los artistas fueron llevados de sus respectivos hogares a la Fiscalía para que rindieran su declaración.

Las primeras informaciones señalaron que los músicos estaban golpeados.

“Yo no he tenido propiamente acceso con ellos de manera directa y no les puedo decir si están golpeados o no. Lo que tengo conocimiento es que llegaron aquí con la Policía Ministerial, bajaron por su propio pie, están en entrevistas y posteriormente pasaremos a dictámenes médicos para corroborar el estado de salud”.

Se les localizó en el norte de NL

Sepúlveda informó que con base en los registros de geolocalización de los teléfonos celulares los músicos estuvieron en la zona norte del estado.

La información los ubicó en General Terán, el municipio al que se dirigían para realizar una presentación privada.

Los Juniors de Monterrey se vieron por última vez en la carretera libre a China.

Un video publicado en su Facebook los mostraba en la carretera oscura y solitaria por un presunto desperfecto de la camioneta en la que se trasladaban.

A partir de ese momento dejaron de tener contacto con sus familias.