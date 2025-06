“Estamos en tiempo para analizar operatividad en elecciones del 2027”: Ulises Carlin de la Fuente

Para Ulises Carlin de la Fuente, aunque las del 2027 serán elecciones múltiples todavía hay tiempo para analizar cuál será la operatividad durante ese proceso. Carlin de la Fuente, quien es consejero jurídico del Gobierno de Nuevo León, participó en las pasadas elecciones del Poder Judicial como candidato.Este viernes formó parte de la Mesa de Trabajo Análisis de Reforma al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el Congreso del Estado. “Creo que estamos en tiempo para analizar cuál debe de ser la operatividad más fácil para el ciudadano, porque lo que interesa aquí es que el ciudadano participe”, dijo Carlin de la Fuente.“Y como lo mencionaba ahorita, 2027 es un año en donde hay elecciones de gobernador, de alcaldes, diputados federales, diputados locales, 50% del Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial. Va a ser una elección compleja”.Uno de los objetivos de las mesas de trabajo es cómo facilitarle al ciudadano que no le inhiba que haya un proceso distinto para que no participe.“Al contrario, que llegue con esa seguridad. La Constitución dice que debe haber tiempo radio y televisión, sin embargo, por ser tantos candidatos, el INE, tomó la determinación que iban a hacer post genéricos”.Carlin de la Fuente indicó que en el siguiente proceso electoral sería bueno que no hubiera restricciones respecto al uso de redes sociales o que se puedan utilizar panorámicos.“Que pueda haber, ahora sí, una visibilidad conforme lo quiere el candidato, ¿verdad?”, destacó, porque cuando se trata del Poder Judicial, los recursos son propios y no financiamiento.

La importancia del voto ciudadano

El excandidato recalcó la importancia de la participación ciudadana en el siguiente proceso electoral.“Creo que hay muchos planteamientos que son muy coincidentes en el tema de la necesidad de que haya voto por parte de la ciudadanía; creo que es algo en que todas las iniciativas están de acuerdo. “Hay algunas cuestiones de forma que todavía, creo que deberán ser parte de análisis por parte del Congreso, y ver algunos temas de operatividad, que creo, es importante que se tomen en consideración para que la reformas empiecen, ahora sí, a tener ya esa andamiaje jurídico y llegar al 2027, con una reforma homologada,.

“Pero que también sirva para que la ciudadanía conozca a otros nuevos candidatos que son los del Poder Judicial”, agregó Carlin de la Fuente.