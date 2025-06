Mujer denuncia a secretario del ayuntamiento de Zuazua por acoso

Harta de insinuaciones de tipo sexual y acoso de parte del secretario del ayuntamiento de Zuazua, una ciudadana de esa localidad presentó una denuncia formal por estos presuntos delitos en contra de Alan Segovia.

El funcionario municipal habría estado cometiendo acciones irreverentes en contra de la mujer, quien por miedo a represalias omitió sus generales, tras haber denunciado en la Fiscalía Estatal estos hechos.

De acuerdo con el testimonio de la parte quejosa, el funcionario habría abusado de su posición de poder para acosarla de manera reiterada, además de que la invitaba a fiestas de intercambio de parejas sexuales.

Además de que la denunciante también señaló que Alan Segovia, al pertenecer a grupos de tipo swinger, la buscaba a ella y la incitaba directamente a participar en dichas prácticas, cruzando límites personales y profesionales.

“La denuncia ya fue presentada ante las autoridades correspondientes.....me hostigaba mucho y quería que fuera a fiestas donde comparten parejas.

“Muchas veces se insinuó y me buscó en ese aspecto (sexual), y yo no me sentía cómoda”.

La denuncia

En la denuncia se revela que:

“A principios del mes de marzo del año 2024, una semana después de que la suscrita comencé a trabajar en la casa de campaña, llegó una persona del sexo masculino que vi, saludaba a todo el personal que se encontraba en ese lugar.

“El sujeto se acercó conmigo y dijo llamarse Raúl Alan Segovia Núñez, y comentó que iba de candidato a la alcaldía del municipio de Zuazua”, detalló la quejosa.

Actualmente, añadió la parte acusadora, es secretario de ayuntamiento y primer regidor con licencia del municipio de Zuazua.

“Siempre se acercó a platicar conmigo y me preguntó en dónde vivía. Le respondí que en la colonia Real de Palmas en el municipio de Zuazua”.

Él comentó que fue maestro de una primaria en esa colonia y que en algunas ocasiones se había topado con exalumnas. El les recordaba que había sido su maestro y les pagaba privados”.

La mujer detalló que Segovia le reveló que le gustaba ir a fiestas swingers.

“Me explicó que en esos lugares se intercambiaban parejas sexuales, situación la cual me incomodó mucho, pero por miedo a que me corrieran de mi trabajo ya que él iba para candidato de alcalde, solo le dije que nunca había ido a una fiesta de esas”, añadió la afectada.

Las autoridades estatales indagan los dichos de la parte quejosa y esperan en breve poder proceder legalmente contra el secretario del ayuntamiento de Zuazua