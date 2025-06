Pide exemecista que Auditoría Superior revise cuentas del IMA

En busca de fiscalizar las condiciones de las flotillas de 400 unidades marca Foton y las 600 marca Golden Dragon, arrendadas, y los servicios inherentes al Full Service, contratados respectivamente a las empresas Forza Arrendadora Automotriz y Ego Móvil, ambas S.A de C.V., Rocío Montalvo busca que la Auditoría Superior de NL revise al Instituto de Movilidad y Accesibilidad.

La coordinadora del Grupo de Diputados Independientes Únete Pueblo buscará instruir a la auditoría porque a más de dos años de contratación hay deficiencias, irregularidades y omisiones en el Full Service.

Entre ellas destacan pagos adelantados indebidamente a Forza Arrendadora Automotriz por 95 millones 980 mil 901 pesos.

Montalvo solicita se informe si ese dinero ya fue o cuando será devuelto al Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.

La diputada considera urgente que el Poder Legislativo ejerza su función de fiscalización para que instruya a la Auditoría Superior del Estado la realización de una auditoría de Revisión de Situación Excepcional del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.

“De acuerdo al artículo 101 105, 106 de la Constitución política de Nuevo León estoy realizando este Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado fiscalice las cuentas del Instituto de Movilidad al entrar en irregularidades que se identificaron y de las cuales nosotros hicimos conocimiento en tiempo y forma”, señaló.Mñ

Montalvo reconoció que esperaba que este proyecto realmente sancionara, pero no fue así por diversos actos de corrupción.

“Esta es una de las muchas denuncias que estaré dando a conocer en el trayecto de esta semana”, añadió Montalvo.

Señaló a José Manuel Valdez Gaytán, ex director del IMA como responsable de haber hecho arrendamientos irregulares.

“Primero fue un contrato con Ticsa por mil 14 millones de pesos”, indicó Montalvo. “desde el día uno dieron pagos adelantados, los camiones no llegaron al 100 %, no se cumplió, no se cumplió con el contrato del Full Service…”.

La legisladora indicó que de forma sorpresiva, en mayo, se dio por concluido el contrato con la empresa Ticsa y los camiónes que estaban en la empresa desaparecieron.