“Destape” temprano del gobernador: “Pronto Martha Herrera va a gobernar Monterrey”

El gobernador de Nuevo León hizo un “destape temprano” de Martha Herrera como candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey.

Samuel García presentó, durante un multitudinario evento realizado en Cintermex, a su compañera de partido como titular de la Comisión Operativa de Monterrey de los naranjas.

El ejecutivo estatal señaló que una de sus grandes sorpresas con la actual titular de la Secretaría de Igualdad de Inclusión es que en su familia hay una tradición política.

“Ya entrados en confianza y teniendo un año, dos de haber trabajado juntos le digo: ‘Ya sé por qué eres bien fregona, todavía no te mancha la política, sigue con perfil técnico’; me interrumpe y me dice: ‘Te equivocas, gobernador, mi papá fue alcalde de Monterrey’, yo no sabía… Oscar Herrera”, expresó García.

Con razón eres más “grilla” que yo, dijo el ejecutivo estatal a Herrera.

“Tú naciste en la ‘grilla’; Martha trae en su ADN y en su sangre el servicio público”.

El mandatario fue contundente al señalar el futuro político de la secretaria.

“Yo sé que muy pronto, como su papá, va a gobernar Monterrey”, expresó García ante los cientos de emecistas reunidos en el Salón Magno.

A dónde va la “chulean”

Desde que Herrera llegó a la Secretaría de Igualdad de Inclusión ha hecho un trabajo extraordinario, reconoció el gobernador.

“Peso que le das lo multiplica por 10, algún pacto tiene en el más allá porque a pesar de que yo soy duro con la lana y casi mando todo a obra pública, desde su secretaría, lo que consigue algo hace, cambalache o algo; si yo le doy 10 bolas ella las convierte en 100.

“Yo algún día dije: ‘Uno no entiende cómo le hace para tener ese fervor de servir a la gente, de estar en la calle y de estar, sobre todo, en los barrios bravos”, reveló. “Porque no crean que anda echando café, anda en la Independencia, en el Topo Chico, anda donde deben estar los políticos, ‘jalando’”.