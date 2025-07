Suman 105 lactarios de la estrategia Alimentar con Amor en el Estado

Con la apertura de un lactario en el Centro Comunitario de La Estanzuela ya suman 105 espacios de este tipo en Nuevo León.

Este lactario fue inaugurado por el gobernador de Nuevo León Samuel García; Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León; Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud y Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión.

Tras la puesta en marcha de este lactario, el mandatario estatal destacó que este tipo de acciones cambia vidas y aplaudió que otros estados repliquen estos proyectos.

“Somos el único estado de la República que ya tiene 105 lactarios y ya se van a empezar a copiar, qué bueno que se copien todo lo bueno”, dijo García.

Rodríguez resaltó que se busca llevar estos espacios a todas las mujeres y en los 51 municipios de Nuevo León ya se cuenta con lactarios.

“Y eso me encanta porque estamos visibilizando la lactancia, estamos apoyando la lactancia materna.

“Queremos que estos lactarios estén al alcance de todas las mujeres de Nuevo León, que nunca sea una excusa que no hay un espacio y entonces por ende no puedo amamantar o lactar”, agregó la titular de AMAR a Nuevo León.

Beneficios de la lactancia

Marroquín, secretaria de Salud, señaló que la lactancia materna tiene beneficios como la prevención de diversas enfermedades infecciosas, respiratorias, gastrointestinales, entre otras.

En las mamás, explicó, disminuye el riesgo de contraer cáncer de mama y cérvico uterino, además de que favorece la recuperación del peso.

“Son muchos los beneficios, está disponible, segura, a temperatura ideal, estéril, por supuesto, no la tenemos que calentar, no tenemos que usar biberones, ni mamilas, no tenemos que esterilizarla, no tenemos que adquirir una fórmula, de tal manera que en el consumo de la fórmula nos ahorramos entre 35 mil y 40 mil pesos al año, solamente en el gasto que se genera por fórmulas”, añadió.

Los lactarios se encuentran ubicados en los 51 municipios del Estado, así como en algunos centros comerciales.