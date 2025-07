Jóvenes regios ganan premio en la primera edición de los Catholic Music Awards

El ministerio de música regiomontano Zamar Adoración, resultó ganador en la primera edición de los Catholic Music Awards, evento realizado en el Auditorium Conciliazione, de El Vaticano.

El ensamble originario de Monterrey obtuvo el galardón en la categoría de Mejor Banda en Español por el tema “Poderoso Nombre”.

Zamar Adoración estaba nominado para tres premios.

Además del que obtuvo competía en las categorías de Mejor Canción en Español por “Confiaré” y Mejor Canción de Alabanza por “Poderoso Nombre”.

La ceremonia de los Catholic Music Awards se efectuó el 27 de julio en Italia.

En el evento, se dieron cita cantantes y músicos católicos de varias partes del mundo.

Encomienda del Papa Francisco

Esta entrega fue una encomienda del fallecido Papa Francisco al Cardenal Óscar Madariaga, Arzobispo Emérito de Honduras.

El objetivo es motivar al crecimiento de la música católica en el mundo.

Madariaga fue el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes, además de entregar los reconocimientos a los ganadores.

Durante la premiación, se contó con la presentación de algunos cantantes de diferentes nacionalidades, creando una atmósfera de oración en el lugar.

Una de las características fue que cada una de las 20 categorías, se dividió por idiomas (español, inglés, italiano y portugués) fortaleciendo el objetivo de reconocer la universalidad de la música católica.

En el evento, también estuvo presente la cantante regia Azeneth, quien estuvo nominada en la categoría de Mejor Canción de Catequesis en Español.

Todos los premiados recibieron una estatuilla dorada con la imagen de Jesús y el signo de la música.

Los integrantes de Zamar Adoración aprovecharán su estancia en la ciudad eterna para participar en un concierto, como parte de las actividades del Jubileo de los Jóvenes, en las instalaciones del International College of the Legionaries of Christ.

También en una Hora Santa, en la Parroquia de Santa María del Rosario, con los jóvenes regios que están presentes en la ciudad de Vaticano.

El próximo Catholic Music Awards se realizará el 2027, en torno a la Jornada Mundial de los Jóvenes en Seúl, Corea del Sur.