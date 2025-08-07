Movimiento Ciudadano se consolida en NL como la segunda fuerza política

El 63% consideraron a Movimiento Ciudadano con una opinión muy o algo buena

El partido político Movimiento Ciudadano se mantiene ganando terreno y simpatías entre los habitantes y muestra de ello son los resultados positivos que obtuvo en Nuevo León.

De acuerdo con la reciente encuesta de Grupo Reforma, ya desplazó al PRI y al PAN y es el instituto que tiene el menor porcentaje de opiniones malas de la población.

A la pregunta expresa de “¿Qué opinión tiene de los siguientes partidos políticos en Nuevo León?”, el 63% de los encuestados por la casaeditorial, ubicó a Movimiento Ciudadano como muy o algo buena.

Mientras que apenas 19% señaló a la llamada ola naranja con una muy o algo mala opinión. Esto se traduce en solo cinco puntos porcentuales de Morena, que se ubicó a la cabeza con un 68% de opinión muy o algo buena.

Samuel García y Jorge Álvarez Máynez

Movimiento naranja destaca en encuesta de opinión ciudadana

Los resultados del ejercicio de opinión muestran que el partido naranja se ubica en la entidad leonesa en una destacada posición.

Como ejemplo de ello, es que Movimiento Ciudadano, que actualmente lidera a nivel nacional Jorge Álvarez Máynez, destacó con el menor porcentaje de desaprobación, ya que solo el 19 % de los encuestados mencionó tener una muy mala opinión de la institución política.

Encuesta

Incluso se posicionó por encima de partidos con más trayectoria y participación en la vía pública como el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecológista (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido del Trabajo (PT).

Actualmente, el PRI es el instituto que tiene el mayor rechazo por parte de la población, pues el 57 % mencionó tener una muy mala opinión de este.

En contraste, apenas 22% de los que contestaron la encuesta refirió una opinión muy o algo mala del partido tricolor.