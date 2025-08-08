Dedican al Chicharito reconocimiento a egresadas de Academia de Emprendedoras de Monterrey

Con dedicatoria al Chicharito Hernández, 100 mujeres egresaron de la Academia de Emprendedoras de Monterrey fueron reconocidas por el alcalde Adrián de la Garza en una ceremonia realizada en el Auditorio 360 del Palacio Municipal de la capital de Nuevo León.

Antes del evento, Wendy Cordero, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, se dirigió a los asistentes ponderando el valor del sexo femenino al defender a su familia y su casa.

“Hace un par de semanas un futbolista dijo una frase: ´¿Así que quieres un hombre proveedor, pero crees que la limpieza es violencia?´”, recordó Cordero para ejemplificar que la mujer de hoy no está sentada esperando, sino que sale a la calle.

Al terminar su participación y tras agradecer al alcalde el apoyo, la funcionaria municipal dedicó el evento al futbolista quien hace dos semanas compartió videos en redes sociales en los que dijo: “No tengan miedo de ser mujeres, de dejarse guiar por un hombre.

“Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad, volviendo a la sociedad hipersensible. Ustedes, las mujeres, necesitan aprender a aceptar y honrar la masculinidad.

“Quieres que un hombre te provea, pero para ti la limpieza es una opresión patriarcal... interesante”, dijo el deportista.

Y para demostrar que las egresadas de la academia, son personas trabajadoras y dispuestas a crecer personal y profesi0nalmente, Cordero cerró su participación: “¡Este reconocimiento se lo dedicamos al Chicharito!”.

Un final con éxito

Acompañado por su esposa, Gaby Oyervides, presidenta honoraria del DIF municipal, De la Garza acudió a la ceremonia donde se reconoció a las participantes que concluyeron su formación con éxito.

“Es una capacitación muy amplia para darles la información de lo que se enfrentarán una vez que inicien un negocio, porque hay muchas veces que hay grandes ideas para negocios, sin embargo, tiene que ir acompañado de una serie de condiciones, como de marketing, de administración, para que esa emprendeduría no se vea colapsada”, explicó el munícipe.

De la Garza también indicó que es también importante hacerles ver que siempre que se emprende un negocio, muchas veces no se cuenta con el capital suficiente.

“Y que si es necesario pueden acceder a un crédito por parte del municipio de Monterrey donde se premia la puntualidad y el cumplimiento con el 0% de pago de intereses. También hacerles ver que es muy importante la formalidad”.

Este programa, destacó el edil, impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, ofrece herramientas prácticas para fortalecer ideas de negocio, fomentar la autonomía económica femenina y vincular a las participantes con redes institucionales de apoyo.

Además, las egresadas podrán incorporarse al programa Emprende Regia y aplicar a créditos o apoyos económicos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey.

Ante la alta demanda de interesadas en participar, el Gobierno de Monterrey decidió instituir esta iniciativa como un programa permanente.

El alcalde detalló que esta es una de las muchas acciones que realiza su gobierno para mejorar la calidad de vida de los regiomontanos y en particular, para empoderar a las mujeres de esta ciudad, que son la base del desarrollo económico, social y familiar de esta capital.