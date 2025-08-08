Reconocen trabajo de Fiscalía del Estado contra la pornografía infantil

Víctor Valdés, fiscal especializado en la carta de personas; Javier Flores, fiscal de justicia de Nuevo León y Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo Leon fue reconocida como una de las entidades con mayores avances en el combate de la pornografía infantil en Mexico.

En el marco de la Quinta Reunión Anual de Coordinación del Operativo Salvación, encabezada por el general de Brigada de la Guardia Nacional, Filiberto Mondragón, se hizo la distinción al órgano impartidor de justicia.

Desde 2022, Nuevo León se ha posicionado entre las fiscalías estatales más efectivas en el combate a los delitos relacionados con la trata de personas, gracias al trabajo especializado y sostenido de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos en Materia de Trata de Personas.

Durante su participación, el titular Javier Flores Saldívar, expresó su agradecimiento a las instituciones colaboradoras y reiteró el compromiso firme de la Fiscalía para continuar brindando resultados que protejan a las niñas, niños y adolescentes de Nuevo León y del país.

“Agradecer el reconocimiento a Guardia Nacional, a la Dirección General Científica por la labor que desempeñan y principalmente por el reconocimiento que se le da a nuestra unidad de investigación y litigación.

“Reconocer que las actividades que se realizan en capacitación y coordinación con las entidades traen resultados muy positivos; primeramente el agradecimiento y el compromiso de nuestra institución para seguir colaborando en el combate de este ilícito”, señaló el fiscal de Nuevo León.

Del periodo 2024 a 2025, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional canalizó a la Fiscalía estatal cinco denuncias relacionadas con este tipo de delitos.Todos los casos fueron judicializados, se ejecutaron las órdenes de aprehensión correspondientes y los presuntos responsables fueron vinculados a proceso.

Destaca participación de Guardia Nacional

Flores Saldívar, destacó además la participación de la Dirección General de la Guardia Nacional, cuyo acompañamiento técnico ha sido clave, no solo para el inicio de las carpetas de investigación, sino también para su desarrollo integral en colaboración con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Esta sinergia ha permitido avanzar de manera sostenida hacia el principal objetivo: lograr sentencias condenatorias contra quienes cometen estos delitos tan graves y reprobables.

También estuvieron presentes en la reunión la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, y el Fiscal Especializado en Trata de Personas, Víctor Valdés, quienes han impulsado estrategias de investigación con perspectiva de género y derechos humanos.

La Fiscalía de Nuevo León refrenda así su compromiso con la protección de la niñez y el fortalecimiento de alianzas estratégicas que garanticen el acceso a la justicia y la erradicación de los delitos que atentan contra la dignidad e integridad de las personas más vulnerables.