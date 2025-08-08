Revitalizan imagen de los Condominios Constitución de cara al Mundial 2026

Los Condominios Constitución, uno de los símbolos arquitectónicos de Monterrey, y el primer complejo de departamentos de la ciudad será revitalizado de cara al Mundial 2026.

En un evento efectuado en el corazón de los condominios, el gobernador Samuel García dio a conocer que los 50 edificios y las más de mil habitaciones serán pintados para que luzcan al tener cerca la Estación del Metro Santa Lucía y la del Issste.

García dijo que habrá cambios en todo el Estado.

El proyecto es denominado Imagen Urbana Participativa para la Cohesión Social: Condominios Constitución, una estrategia que impulsa la Secretaría de Participación Ciudadana a cargo de Daniel Acosta.

El mandatario estatal subrayó que con estos programas se busca poner nuevo a todo el Estado, previo al Mundial de FIFA 2026.

“Estamos hoy arrancando un proyecto que nos entusiasma mucho. Empezamos aquí en el mero Centro de la ciudad de Monterrey, pero va a llegar a todos los rincones del estado”, explicó.

El gobernador dijo que quieren aprovechar porque en 300 días va a haber el Mundial de fútbol aquí en Nuevo León.

“Un Mundial que venga a jugar Alemania o Brasil o México. A mí, ciudadano, ¿en qué me beneficia? En primer lugar, hay ciudades que estaban opacas, sucias, tristes, inseguras y una Olimpiada o un Mundial las transformaron, porque primero que nada llega mucha lana llegan muchos turistas, traen dólares y se quedan aquí“, resaltó García.

La motivación del Mundial

El mandatario agregó que eventos internacionales como la Copa Mundial, motivan a tener nuevas diversas áreas como carreteras, aeropuertos, canchas, hoteles, restaurantes y esa reactivación económica ayuda a todos los sectores.

Acosta indicó que el beneficio será para mil departamentos donde se pintará el 100% de las fachadas.

“Este proyecto no solo es pintura, es verdificación, es arborización, es limpieza y es tejido social”, detalló. “Aquí hay un entorno limpio, pintado, ordenado. Es mandar un mensaje claro: aquí hay comunidad, aquí hay participación, aquí hay seguridad y con este arranque damos un paso firme hacia el cumplimiento del legado social de todo lo que viene en los siguientes años”.

El arranque comenzó con el brochazo inicial simbólico en el Edificio 20, y al mismo tiempo las cuadrillas de pintura emprendieron las acciones en los alrededores para la mejora del lugar.

Con el proyecto no solo se busca realizar la limpieza simple (raspado) y pintura de los 50 edificios del lugar (muros, fachadas y cubos de escalera), sino también fortalecer la unión de los vecinos con las autoridades.

Los condominios se inauguraron en 1964

El acercamiento de los habitantes de los Condominios Constitución comenzó a mediados del año pasado mediante juntas informativas, activaciones comunitarias, recorridos, brigadas, entre otros, logrando identificar una problemática común entre los residentes, la cual fue el deterioro físico en las fachadas, accesos y áreas comunes de los edificios.

En abril de 2025, Participación Ciudadana recibió una petición de 77 vecinos solicitando apoyo para pintar los 50 edificios, firmándose un convenio entre la dependencia y Fideurb para llevar a cabo proyectos integrales de mejoramiento urbano que conlleven un componente de participación ciudadana, cohesión social y fortalecimiento del tejido social.

En junio se aprobó el proyecto Imagen Urbana Participativa para la Cohesión Social: Condominios Constitución.

El gobernador agradeció a Pinturas Doal, empresa de Nuevo León, la donación de la pintura necesaria para la intervención, en un ejercicio de corresponsabilidad en el que el Gobierno pone el recurso, la empresa el material y los vecinos la voluntad y el cuidado.