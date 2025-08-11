Anuncia gobernador plan maestro para apoyar al deporte en NL

Al dar el anuncio sobre estas obras, el gobernador también dio a conocer que viene un master plan con una renovación completa de instalaciones deportivas y con apoyos para los deportistas y los entrenadores de Nuevo León.

Luego de anunciar el proyecto de la techumbre para el Centro Acuático en el Parque Niños Héroes, el cual llevará el nombre del medallista y campeón mundial de clavados, Osmar Olvera Ibarra, Samuel García informó que viene un plan con una renovación completa de instalaciones y apoyos para los deportistas y los entrenadores de Nuevo León.

El gobernador agregó que además indicó que habrá rehabilitación del también renombrado Centro Educativo de Alto Rendimiento (Cedar) Juan Manuel Celaya.

“Estoy muy contento de premiar, de anunciar estos apoyos a quienes aportaron el 60% por ciento de las medallas (en el reciente campeonato de clavados)”, expresó el mandatario. “Vienen más inversiones en materia de deporte. Este año que viene, 2025 y 2026, vamos a hacer grandes inversiones en el parque Niños Héroes, viene un master plan completo de una renovación completa para todos los deportistas de Nuevo León, va a estar acompañada de más villas, de nuevos departamentos, de mejores sueldos a entrenadores y más becas a sus deportistas”.

Toda esta renovación, agregó, se tiene que dar los siguientes dos años de gobierno.

“Tenemos un master plan, todo nuevo para puro deporte de Nuevo León, nuevo gimnasio, nuevo velódromo, nueva escaladora, vamos a invertir en los entrenadores, en nutrición, en las villas, en las becas.

“Estamos con los atletas de Nuevo León. No tengo duda que con estas inversiones, pero sobre todo con sus ganas, pronto también seremos primer lugar en el medallero de México. Nuevo León va a ser primer lugar en todo”, indicó García

Respecto al techo del Centro Acuático, el gobernador explicó que se trata de uno importado de Bélgica con una inversión de 70 millones de pesos.

Premiación a deportistas

En el anuncio de estas obras, también se llevó a cabo la premiación y entrega de reconocimientos a Medallistas del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2025 en Singapur, entre los que se encuentran:

Osmar Olvera Ibarra con medalla de Oro.

Juan Manuel Celaya Hernández, Randal Willars Valde, Kevin Berlín Reyes por medalla de plata.

Abigail González Roel, María Fernanda García Sixtos, Emilio Treviño Laureano y Andrés Isaac Villareal Tudón.

Entrenadores Ma Jin y Shi Qingyang.

También se hizo la premiación a los jóvenes que participaron en la tercera edición de la Carrera por la Juventud 5K y obtuvieron los primeros lugares: