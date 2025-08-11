Reconocen en EE. UU. altos estándares operativos de Fuerza Civil

Nuevo León recibió el reconocimiento TRI ARC (Triple Arco), al tener certificadas a Fuerza Civil, a la Universidad de Ciencias de la Seguridad y al C5.

A partir de ahora, Fuerza Civil no es solamente la mejor policía de México, sino que ya alcanzó la acreditación internacional Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Calea).

Durante una ceremonia realizada en Little Rock, Arkansas, la institución policial de Nuevo León Fuerza Civil recibió el refrendo de la aprobación internacional.

La Calea, con sede en el estado de Virginia, Estados Unidos, es una institución de prestigio internacional que verifica la correcta aplicación de estándares de calidad en las instituciones policiales de Estados Unidos y del resto del mundo.

En la ceremonia de entrega de certificaciones, Nuevo León recibió el reconocimiento TRI ARC (Triple Arco), al tener certificadas a la policía estatal Fuerza Civil, a la Universidad de Ciencias de la Seguridad y al Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C5.

Fuerza Civil obtuvo su certificación Calea por primera vez en el 2021, y cuatro años después la refrenda al mantener sus altos estándares operativos.

“Este premio representa la culminación de la autoevaluación, que concluye con una revisión de evaluadores independientes y los comisionados de Calea”, expresó en la carta de acreditación el director general del organismo certificador, Craig Hartley.

La acreditación de Calea, destacó, también representa la aceptación de una obligación continua de seguir la búsqueda de la excelencia profesional.

“Trabajando hacia el cumplimiento de todos los estándares aplicables y cualquier estándar futuro promulgado por Calea que pueda ser aplicable a su agencia”, añadió Hartley.

La mejor de México

Fue el 24 de julio cuando, de acuerdo a una encuesta del Inegi, y por primer en su historia, Fuerza Civil logró el primer lugar nacional en desempeño y en confianza.

La Nueva Fuerza Civil fue la policía estatal mejor evaluada por los ciudadanos en la edición publicada de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Desde su fundación en el 2012, Fuerza Civil alcanza la mejor calificación nacional en confianza ciudadana y en percepción de desempeño.

Un 76.2% de los nuevoleoneses encuestados considera que la Nueva Fuerza Civil está teniendo un buen desempeño, mientras que un 74.5% dijo tener confianza en la corporación estatal, ambas cifras las más altas del país.