¡Adiós a la juguetería más grande de Monterrey!, se va el Paraíso del Juguete

Miles de niños esperaban Navidad para ir a seleccionar sus juguetes.

Por alrededor de 70 años la niñez regiomontana esperaba, cada Navidad y cumpleaños, encontrar “los más lindos juguetes” en la enorme tienda Julio Cepeda, ubicada en Avenida Gonzalitos.

El Paraíso del Juguete, como se conocía a este emblemático establecimiento, cerrará sus puertas para dar paso a un proyecto arquitectónico que conectaría con Galerías Monterrey.

Julio Cepeda fue, por décadas, la más grande juguetería de Monterrey y aunque tiene sucursales en otras zonas, poco a poco fueron cerrando, aunque esta permaneció.

Fue a través de redes sociales donde los usuarios comenzaron a dar a conocer la noticia.

“Agüitado porque me entero de que la icónica tienda Julio Cepeda, de Avenida Gonzalitos, desaparecerá en poco tiempo. Después de comon70 años de ser una de las imágenes más reconocidas de la ciudad de Monterrey”, compartió Luis Antonio Báez Zamora.

Otros más compartieron videos circulando por Gonzalitos y con “Las golondrinas” de fondo.

De acuerdo a información extraoficial, los propietarios vendieron el terreno donde se construirá una zona comercial y un edificio de departamentos.

Se les dará un plazo de dos años para desalojar el inmueble.

Se va otro grande

El adiós de Julio Cepeda es comparable con el cierre de Famsa Colón, otro gigante que era símbolo de Monterrey.

El negocio ubicado en el cruce de las avenidas Colón y Pino Suárez vivió sus últimos minutos el 31 de marzo de 2023, después de 53 años de ser único en su género.

En esa última noche el artículo que más se vendió fueron las pantallas que tenían un descuento de hasta el 70%.

En el caso de Julio Cepeda siempre será recordado como el negocio que, especialmente en diciembre, era visitado por cientos de niños que buscaban el juguete más novedoso para pedir a Santa Clos.

Y, sobre, todo por la cancioncita: “Para muñecas, bicicletas, trenecitos ¡y carritos!, el paraíso del juguete es ¡Julio Cepeda!”.