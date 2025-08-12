Fuerza Civil dará de baja a elemento, presunto responsable de accidente que deja una persona muerta

Tras un accidente vial en el que un ciclista perdió la vida, trascendió que el presunto responsable es un elemento de Fuerza Civil que se habría dado a la fuga.

Ante esta situación, la institución estatal policial condenó los hechos.

“Nuestra institución colabora plenamente con las autoridades investigadoras para dar con el paradero del elemento y ponerlo a disposición de la justicia, para que responda por los actos en los que participó”, señaló Fuerza Civil.

Paralelamente, destacó, se trabaja en el proceso sancionador interno para dar de baja al elemento por faltar a los códigos de disciplina y ética de Fuerza Civil.

“Enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia afectada por estos lamentables hechos, y estaremos en contacto con ellos, a través de las instancias correspondientes, para apoyarlos en estos difíciles momentos”.

Tras el reconocimiento

Esta noticia llega justamente cuando Fuerza Civil obtuvo tres certificaciones TRI ARC (Triple Arco), al tener certificadas a la policía estatal Fuerza Civil, a la Universidad de Ciencias de la Seguridad y al Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C5.

Estos reconocimientos fueron otorgados por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Calea), durante una ceremonia realizada en Little Rock, Arkansas.

La Calea, con sede en el estado de Virginia, Estados Unidos, es una institución de prestigio internacional que verifica la correcta aplicación de estándares de calidad en las instituciones policiales de Estados Unidos y del resto del mundo.

Fuerza Civil obtuvo su certificación Calea por primera vez en el 2021, y cuatro años después la refrenda al mantener sus altos estándares operativos.

“Este premio representa la culminación de la autoevaluación, que concluye con una revisión de evaluadores independientes y los comisionados de Calea”, expresó en la carta de acreditación el director general del organismo certificador, Craig Hartley.