Meten turbo a obras de movilidad en NL para que estén antes del Mundial

Los trenes MM-25 son último modelo, con la mejor tecnología, y entregados en tiempo récord.

Para el Mundial 2026, la movilidad en Nuevo León habrá dado un gran paso ya que tendrán que estar listas las nuevas líneas del Metro, además de camiones y transmetros para que los turistas puedan trasladarse por la ciudad.

El gobernador Samuel García entregó tres nuevos trenes para el servicio de transporte colectivo y anunció la puesta en marcha de las unidades para la Línea 1 del Metro en la Estación Talleres.

Acompañado del director general de Metrorrey, Abraham Vargas, el mandatario estatal destacó que con estos se completa la adquisición de 22 nuevos vehículos, cuya inversión fue de mil millones de pesos, y el objetivo es tener todo nuevo en la ciudad en el marco del Mundial de FIFA 2026.

“La invitación es que todos nos pongamos como neoleoneses, la meta de que cada quien en su cancha, en su casa, en su carro, en su trinchera, siete meses para hacer la mejor sede del Mundial, si llegan extranjeros, se van a subir a trenes nuevos con internet.

“Si vienen paisanos, imagínense todos los que van a venir de Texas, que vean carreteras nuevas, seguras, de concreto, gratuitas, y los que somos de aquí, pues los principales beneficiados porque vamos a tener todo nuevo”, señaló García.

También, dijo, se busca que estén listas las nuevas líneas del Metro, los 4 mil nuevos camiones, 400 Transmetros, las nuevas carreteras, la ampliación del aeropuerto, aduana y demás proyectos rumbo a la Copa.

De última generación

Vargas destacó que los trenes MM-25 son último modelo, con la mejor tecnología, y entregados en tiempo récord, estarán a la disposición de más de 200 mil usuarios del servicio.

“Estos son los últimos tres trenes de los 22 que fueron adquiridos para renovar la flota de la Línea 1. Es un hecho histórico porque por primera vez en la historia de Metrorrey se adquieren trenes no asociados a la construcción de una nueva línea”, señaló.

Tras el evento protocolario, el gobernador realizó una supervisión de los tres nuevos trenes MM-25 y posteriormente hizo un recorrido a bordo de ellos.

Cabe mencionar, que las unidades que entran en servicio este lunes llegaron el pasado 1 de agosto, que son los últimos tres que corresponden a dicha entrega, los cuales concluyeron sus pruebas satisfactoriamente.

Los nuevos trenes cuentan con cámaras, Wi-Fi y aire acondicionado, con aforo para 300 personas cada vagón, con la finalidad de ampliar la capacidad de transporte de la Línea 1 del Metro.

En 2023, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey adquirió cuatro, y posteriormente en 2024 se adjudicó la licitación pública para otros 18 vehículos con las mismas características.