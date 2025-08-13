Busca a joven desaparecida en García, pero está detenida por presunta crueldad animal

Ana "N" fue detenida y puesta a consideración del Ministerio Público.

Una menor de edad de 17 años fue reportada como desaparecida en el municipio de García, sin embargo se trata de Ana “N”, quien fue detenida en Montemorelos junto a su novio Owen “N”, por un caso de presunta crueldad animal.

A través de diversas páginas de Facebook se reportó que la chica fue vista por última vez el domingo.

En el perfil La Realidad de García Nl, se publicó un llamado de la madre de Ana “N” solicitando apoyo para dar con su paradero.

“Es mi hija Ana ‘N’, por favor, amigos y familiares ¡Ayúdenme a localizarla!”, compartió la mamá de la menor de edad.

Explicó que la última vez que se le vio fue en casa de sus abuelos en la colonia Hacienda del Sol.

“Y no la localizamos. ¡Por favor, ayúdenme!”.

Detenida en Montemorelos

Sin embargo, Ana “N” no estaba desaparecida.

Fue aprehendida en Montemorelos junto a su novio Owen “N”, cuando intentaban escapar después de que se viralizó un video en el que el joven tortura y degüella a un perrito.

Tras las denuncias de este acto la pareja decidió huir.

Ella está considerada como cómplice.

Los hechos ocurrieron el domingo en la calle Hacienda del Moral, en la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García, precisamente el lugar donde Ana “N” fue vista por última vez.

“Desde que tuvimos conocimiento del caso de violencia y maltrato animal en el municipio de García, les informo que hemos presentado la querella correspondiente”, señaló Raúl Lozano Caballero, titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

El funcionario destacó que derivado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Nuevo León, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Ambiental y la Agencia Estatal de Investigaciones se localizó a los probables responsables.

“Y ya se encuentran a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación respectiva. Les iremos actualizando más información”, explicó Lozano Caballero.