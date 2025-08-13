Confirma Gobierno Federal reducción del 73% de homicidios en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, destacó esta mañana que Nuevo León ha reducido el promedio diario de homicidios en un 73%.

En la conferencia de prensa matutina, el titular de la SSPC expuso la reducción de homicidios dolosos a nivel nacional, destacando el buen desempeño de Nuevo León, como la entidad federativa que más ha logrado la reducción de este delito, principal indicador de la violencia social.

La cifra está calculada comparando el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de julio de 2025, con el punto más alto registrado en este indicador, en septiembre de 2024.

De acuerdo a las cifras presentadas, Nuevo León ocupó en julio de 2025 el lugar 18 a nivel nacional, con apenas 2.1% de los homicidios que se registran en el país.

El Secretario destacó detenciones relevantes de generadores de violencia en la región, así como a operativos recientes del Centro Nacional de Inteligencia en la entidad.

Homicidios dolosos en Nuevo León (Especial Publimetro)

El pasado mes de julio se dio a conocer que la nueva Fuerza Civil de Nuevo León fue la mejor evaluada en confianza ciudadana y percepción de desempeño, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que elabora trimestralmente el INEGI