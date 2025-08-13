Gobierno de Monterrey recauda 650 mil pesos en 12 días del Regio Parking

Los inspectores seguirán asesorando a los usuarios en el manejo de la app el resto de agosto.

En los aproximadamente 12 días que tiene funcionando el nuevo sistema de parquímetros, Regio Parking, la recaudación es de unos 650 mil pesos, sin privilegiar las infracciones, esto representa un 30% más de ingresos con respecto de un periodo similar, solamente con el pago en efectivo que existía anteriormente, señaló Antonio Martínez Beltrán, secretario de Finanzas de Monterrey.

El funcionario municipal se mostró optimista de la forma en que ha funcionado este sistema de cobro.

“En estos 12 días que tenemos de implementación, recordemos que los domingos no aplican los parquímetros, hemos recaudado alrededor de 650 mil pesos sin privilegiar las infracciones, lo cual representa un 30% más de ingreso con respecto de un periodo similar solamente con el pago en efectivo que existía anteriormente”, señaló Martínez Beltrán.

Destacó que hasta el momento más de 50 mil usuarios han descargado la aplicación para los parquímetros digitales en Monterrey.

Inspectores seguirán vigilantes

Martínez Beltrán explicó que los inspectores seguirán asesorando a los usuarios en el manejo de la app el resto de agosto para que los automovilistas se familiaricen con el nuevo sistema de control del estacionamiento en espacios públicos municipales.

El tesorero municipal adelantó que una vez que los usuarios conozcan el Regio Parking se comenzará con la segunda etapa en la zona del Tecnológico.

Detalló que el automovilista que lo usa por primera vez tiene tres horas de gracia para estacionarse en cualquier punto de la zona Centro, es decir que no tiene que terminarse el tiempo en un solo lugar, ya que, al registrar la placa del vehículo, la aplicación reconocerá el saldo gastado, de tal forma que puede moverse a otro lugar y volver a estacionarse en zona de parquímetros.

“Es decir, puedo hacer varias paradas con el mismo saldo y se respeta en la aplicación”, aclaró Martínez Beltrán.

Esperan concluir el año con las primeras dos etapas del Regio Parking ya instaladas.

“Habrá una tercera fase que en total permitiría a la ciudad contar con 15 mil parquímetros en todo Monterrey”, adelantó el funcionario municipal.