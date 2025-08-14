Certamen México Internacional 2025 promueve la belleza interna y el desarrollo integral

Para resaltar la belleza interna y promover la seguridad emocional, llega a Santiago, Nuevo León el Certamen México Internacional 2025 y la alianza entre SMI México Internacional y Mujeres en Acción.

El concurso de belleza que tendrá efecto el próximo 16 de agosto en el Auditorio Santiago en Santiago, Nuevo León, trae consigo alianzas que favorecen la misión de desarrollar en la mujer una conciencia profunda y orgánica de su inteligencia emocional a través de fomentar la autoexpresión y la comunicación efectiva en búsqueda de un desarrollo integral con impacto positivo en la sociedad.

Además promueve las relaciones familiares más fuertes y saludables.

Yuli Orozco, directora del comité organizador local, presentó los pormenores de la quinta edición del certamen que reúne a mujeres de entre 25 y 55 años dispuestas a compartir la evolución en su desarrollo personal y profesional.

“Tenemos como misión impulsar a nuestras mujeres para que desarrollen una conciencia profunda y orgánica de su inteligencia emocional a través de la educación, el apoyo y el intercambio de experiencias.

“Trabajamos por la igualdad de géneros creando espacios seguros y colaborativos donde cada mujer pueda florecer, contribuir y ser protagonista de su propio desarrollo personal y profesional”, dijo Orozco.

En el Certamen México Internacional 2025 participarán concursantes de 26 estados que serán evaluadas a través de las pasarelas de fashion show, traje típico, traje de baño y traje de noche, con una gran final, el sábado.

Las concursantes son evaluadas en todo momento durante el certamen, teniendo que cumplir también con programas sociales en su comunidad.

En el concurso pueden participar mujeres de cualquier estado civil (solteras, casadas, divorciadas, viudas).

El panel de jueces lo comprenden personas con alto sentido de responsabilidad social y con especialidades ligadas al modelaje, maquillaje profesional y artístico, liderazgo como Roberto de la Vega, Mirtala González, Isabel Cepeda, Lourdes Villalobos, esta última, miembro también de Mujeres en Acción.

El Certamen México Internacional 2025 es organizado por SMI México Internacional, una empresa comprometida con la responsabilidad social, por eso la creación de diferentes proyectos con los que cuida el medio ambiente, brinda educación y becas, así como tiene actividades artísticas y de cuidado animal.

Alianza con Mujeres en Acción

Y para reforzar los programas sociales se hizo una alianza con Mujeres en Acción, un programa de alto impacto social creado por Imagen Vital en alianza con la Fraternidad Nacional de Organizaciones Unidas por México.

El objetivo es desarrollar acciones conjuntas de colaboración institucional que fortalezcan la proyección social, cultural y representativa de las mujeres mexicanas en los espacios que impulsa y promueve SMI México Internacional.

“Con esta alianza de SMI México Internacional, la Fraternidad y Mujeres en Acción queremos fortalecer la organización estatal de esta organización con el fin de seguir llegando y apoyando al desarrollo integral de más mujeres de Nuevo León”, expresó Isabel Zepeta, directora nacional de Mujeres en Acción.

En Nuevo León, SMI México Internacional llega a los municipios de Apodaca, García, Montemorelos, Santiago, Cadereyta, San Nicolás, Monterrey, Guadalupe, Juárez y Escobedo, permitiendo que más mujeres accedan a los recursos y oportunidades que ofrecen.

Promueve, además, el desarrollo y empoderamiento en diversas comunidades, creando una red de apoyo que puede facilitar la colaboración entre mujeres y comunidades, al generar un efecto multiplicador en el bienestar emocional y social.