¿Una pick-up de ciudad? Es tan buena que gana “Camioneta del año” en Detroit

Sí, así como lo oye, una pick up puede estar en su futuro para uso de ciudad y carretera pues se espera que crezca este segmento al que hoy Ford le ha entrado con todo y seguramente tendrá otros que le sigan.

Esta semana en Detroit se anunciaron los ganadores del galardón más esperado en la región y ahí se llevó el óvalo azul dos de tres que se entregan, la nueva Maverick – hecha en México – ganó el “Truck of the Year” y la nueva Bronco, - la que se hace en estados Unidos, no la Bronco Sport que es mexicana -, ganó el premio llamado “Utility of the Year”, esta última había sido idea, prototipo y un vehículo en espera por años, tantos que quizás pensamos en una década de espera, pero ha llegado con todo para continuar la leyenda Bronco y sus capacidades fuera de camino, por lo que al dejarla a tal nivel ha ganado.

Es una camioneta donde finalmente Ford puede competir contra los “4x4″ tradicionales como los Jeep, y no hay que olvidar que ya vienen los Hummer EV.

La que realmente ha marcado un gran momento es la Maverick, pues montada sobre la plataforma de la Bronco Sport – lo que quiere decir que son igual de buenas como para ser ganadoras en su tren motor, suspensiones y desempeño, pues son básicamente el mismo vehículo, pero con distinta carrocería -, es una camioneta que seguramente les dará a muchos ese vehículo que siempre habían querido, pero no se animaban por su complejidad para la ciudad.

La diferencia básica hoy en día entre una pick-up y una camioneta es que la primera lleva una suspensión mucho mas ruda y resistente, la construcción es mas hacia un camión, algunas hasta con largueros, priorizando siempre la capacidad de carga, arrastre, durabilidad, y generalmente con mucho mayor consumo de combustible, manejos mucho más crudos y menos orientadas a confort.

Resulta ser que Maverick es el mejor de los mundos, pues con su capacidad de cinco pasajeros, manejo de camioneta de ciudad, gran espacio de carga pues su caja puede ir con sistemas de retención de esta y cubrirse herméticamente, todo el equipamiento similar a una Bronco Sport, y un diseño a la vez sport pero también aventurero, resulta ser el “crossover” entre Pick-Up a camioneta familiar, dando la flexibilidad única.

En México es un vehículo donde observamos que Ford no solo va por el segmento mas equipado y alto, sino que la han dejado en precio de entrada y equipamiento básico para conseguir volumen, lo que aumentará su valor al cliente y la mira de la competencia por este segmento que no esta por el momento sobre competido, pero seguro crecerá por precio, prestaciones, modernidad y equipo moderno. ¿Hay una pick-up en su futuro? Cada día hoy mas, en muchos segmentos de mercado y precio, sin duda, se acercan más a que las ponga en su canasta de decisión de compra…