PolíticaConfidencial Arturo Medina, otro nombramiento con el sello de la 4T

• Leales… e inexpertos. La autodenominada 4T mantiene firme su filosofía de nombrar leales aunque no sepan a lo que van. Apenas hace un mes un reportaje de Proceso tiró al procurador Fiscal Carlos Romero, salpicado por presuntas operaciones de… evasión fiscal. Hasta ahora no se sabe que esté detenido o algo así, pero ya tiene relevo: Félix Arturo Medina, a quien eligieron en la Comisión Permanente entre reclamos por inexperiencia. El sello cuatroteísta.

• Panismo dolido. Son varias las voces de panistas que en corto hablan de un desánimo porque no sienten que sus liderazgos formales en el PAN estén dando la batalla. Por el contrario, comentan, sienten que están entregando las plazas. Las candidaturas a las distintas gubernaturas y las decisiones de la cúpula se suman a la sangría del panismo…

• AMLO y Zedillo, polvos de aquellos lodos. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró “inmoral” que el ex presidente Ernesto Zedillo gane tanto en Citi, ahora que el consorcio ha anunciado la venta de Banamex. Pero muchos no tardaron en recordar que en el 2000 fue Pablo Gómez quien impugnó la candidatura de López Obrador al gobierno del entonces DF por el tema de su residencia… y los tuiteros no tardaron en apuntar que eso se soslayó por parte del gobierno zedillista. ¿A poco?

• Ana Margarita Ríos Farjat como ministra puso el dedo en la llaga de un tema doloroso, pero que vale la pena no perder de vista. Por unanimidad de votos la Primera Sala atrajo un asunto que podría permitir determinar si prescribe el delito de abuso sexual cuando se comete en contra de menores de edad. Esto atendiendo al interés superior de la niñez y a las disposiciones constitucionales y convencionales en la materia. Habrá que estar atentos.