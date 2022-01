PolíticaConfidencial otra palabra sin cumplir de AMLO

• AMLO y su palabra. El 14 de agosto de 2018, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo: “(Para el Tren Maya) no se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente”. Ahora que le preguntaron al titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, sobre 20 mil árboles tumbados para la obra, respondió que pues no fue en balde… ¿Quién mintió?

• Enrique Graue manda mensaje. A propósito de la recepción del grado de doctor honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el rector de la UNAM habló fuerte y claro, en medio de las andanadas cuatroteístas contra todo lo que huela a educación superior, ciencia y academia: la autonomía es un ejercicio de libertad y de compromiso, la educación pública es un bien social y su financiamiento, oportuno y suficiente, es una obligación del Estado.

• Hugo López-Gatell, ¿frente a la justicia? Familiares de Felipe del Carmen Jiménez y Ever Álvarez, fallecidos en 2020 por covid19, presentaron una denuncia ante la FGR en contra del subsecretario de Salud… la malo es que el titular de la FGR es Alejandro Gertz Manero, por lo que habrá que estar atentos…

• Ricardo Monreal será anfitrión de un encuentro Jennifer Granholm, secretaria de Energía estadounidense, y los presidentes de San Lázaro, Rubén Moreira y Sergio Gutiérrez Luna. La reforma eléctrica, sin duda, de los asuntos en la mesa… Por cierto, aún se comenta la reunión de Monreal con Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, como un gesto político para no perder de vista.