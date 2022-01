¿Realmente somos “agradecidos”?

Por Adriana Tron

Cualquiera de nosotros podría decir: claro, por supuesto! Lo sabemos, diariamente utilizamos la palabra Gracias. A veces la repetimos tanto y de forma tan automática, que definitivamente pareciera ha perdido la profundidad.

¿Te has dado permiso de reconocer el mundo de reflexiones contenidas y acompañando a estas 7 letras? Pregúntate cuantas veces sucede algo realmente extraordinario y sientes, al decir Gracias, no me es suficiente.

Estamos muy acostumbrados a utilizarla sin valorar su profundo sentido; hay ocasiones, en momentos especiales cuando sentimos escasez de palabras para mostrar el profundo agradecimiento que nos llena por completo el alma y el ser.

Y, sin embargo, sería un excelente ejercicio el abrir nuestra visión en cuanto a esto. Te invito a participar en este reto de agradecimiento: A partir de este momento y durante 21 días tomate unos minutos antes de decirle Gracias a alguien.

Observa desde tu interior, como se está moviendo todo, para tú sentir la necesidad de pronunciarla, y de la misma forma, veas en la otra persona la atención, el servicio, el esfuerzo, la alegría, el cariño, la emoción, el motivo para realizar algo, generando en ti la necesidad de realmente decir: Gracias.

Este sencillo ejercicio va a modificar muchas cosas dentro de ti y en tu entorno. Es un acto de conciencia donde todo cambiara en una forma sorprendente. Descubrirás, en principio te parecerá demasiado sencillo, incluso dirás, esto difícilmente podría cambiar mi vida, no obstante, sí te comprometes profundamente contigo, al realizarlo día a día, tu forma de percibir las cosas se irá transformando.

Comenzarás a valorar todo lo que sí tienes, la cantidad de pequeñas acciones ejecutadas por tanta gente realizadas por ti y para ti. Te darás cuenta pronto: hasta en los momentos más desafiantes y complicados, siempre hay algo por agradecer.

Sin duda, en estos tiempos donde las cosas se han complicado por el tema de guardarnos, este ejercicio te ayudará a tener otra forma de ver los acontecimientos y en vez de decir, estoy encerrado, decir, estoy sano.

Cambiar esta forma de compararte con otros desde la carencia, y modificar tus pensamientos con el profundo agradecimiento de saber: estas vivo, en tu vida hay una abundancia tan grande, tan cotidiana, que tal vez no has sido capaz de reconocer, en las prisas del ir y venir, no te tomas el tiempo para descubrir lo valioso de tu vida, y su potencial para serlo mucho más.

Piensa en la gran diferencia creada con un sencillo ejercicio, y como modificará el valor otorgado a las personas y cosas, no observadas durante largo tiempo, y una de las mayores sorpresas, será el descubrir como un agradecimiento profundo pinta una gran sonrisa en la vida de otros y en la tuya. Gracias.

