¡Las tres grandes de las tres grandes!

Encendí la camioneta y me encontré con una cámara de visión nocturna en el tablero; la cual me mostró, por medio de temperatura, a las mascotas, seres humanos y algunas otras cosas en la noche. Soy un ávido corredor de madrugadas que persigue el amanecer; pero lo que vi en estas madrugadas manejando la nueva Cadillac Escalade superó todo lo que había visto en la última década en el mismo camino que me lleva a Chapultepec todos los días.

Así, un gadget o tecnología asombrosa se puede volver adictiva y, luego, se normaliza; para luego extrañarse en cuanto falta en algún otro vehículo que tenga usted. Ello lo convierte en un factor de decisión de compra importante y en una muestra real de que la lealtad de los clientes sí está en el servicio y experiencia de marca, pero también en el producto, es decir, en lo que vende.

Eso mismo sucede con vehículos a los cuales les han puesto la nueva tecnología y que sorprenden por lo que nos ofrecen. La semana que pude probar la Wagoneer, descubrí la primera pantalla enfrente del copiloto. Francamente, siempre me había preguntado por qué no la habían puesto ahí y seguían haciendo la pantalla del conductor más y más larga.

Hoy, en la Wagoneer esta pantalla me sorprendió por ser para el copiloto, por que puede proyectar y disfrutar ahí de cualquier dispositivo, imagen, video, juego y streaming; pero mucho más porque el conductor no la puede ver o es apreciada al ojo del conductor por el ángulo de colocación y sus filtros de visión lateral. El segundo asombro fue cuando el copiloto puede introducir la dirección al sistema de navegación y luego proyectarla a la pantalla central, algo que siempre molesta y que también me pregunto por qué no se había hecho antes.

Y son cuestiones de marca, de experiencia que realmente le tienen que convencer en este nicho de mercado donde las grandes corporaciones norteamericanas han dispuesto de todo desde sistemas de sonido especiales; pieles que se han escogido dentro de las mejores del mundo; trenes motores vivaces y eficientes (los más potentes que conocerá); el arreglo de asientos más sencillo de modificar; hasta las mejores plataformas que han podido crear.

Y cuando hablo de experiencia de marca, mire su celular, ahora imagine que ahí está toda su información y comunicación con su vehículo, que desde ahí puede encender el vehículo, actualizar su información, obviamente ubicarlo en tiempo real, saber del estado que guarda el mismo y, con ello, cambiar la experiencia que le ofrece Lincoln, única en la forma como se relaciona con usted y con el entorno exterior e interior del vehículo. Es inolvidable el tacto de la piel que han escogido para los Lincoln: escocesa con campos sin bardas o límites de alambre que puedan maltratar al ganado.

Así, las tres grandes le han puesto de todo a estas tres grandes que antes sólo eran dos pues Grand Wagoneer es totalmente nueva en el segmento. Así que, para decidir aquí lleve en mente más de dos millones de pesos, compare esa tecnología, déjese sorprender, pruebe los sistemas de conectividad y su sencillez, robustez o complicación para usted al conectarse.

Viva la experiencia de marca dentro y fuera de la concesionaria y vea cómo su celular se convierte en una pieza clave para su vehículo. Los espacios de segunda y tercera fila para su carga y espacio trasero y ahí tiene su decisión. Si es entusiasta del sonido, seguro habrá uno que le conquistará pues el Harman de Lincoln, el McIntosh de Wagoneer o el AKG de Cadillac son distintos pero únicos en la industria y más en estas aplicaciones.

Si no es fanático de una de estas tres marcas, vale la pena que viva el vehículo más por dentro que por fuera y evalúe lo que en tecnología es realmente valioso para usted, tanto la que sorprende como la que cambia su día a día en seguridad, comunicación, confort y entretenimiento. Las tres, le puedo decir, no han escatimado en nada. Si me pregunta, la deportiva viene con la VSeries de Cadillac, la aventurera por traer ese Quadralift y herencia Jeep, es la Wagoneer; y la más elegante y distinguida con todo el poder y elegancia interior es la Navigator.

Aún en 100% en gasolina. ¿Por cuál se decide? Las tres son la máxima experiencia para diario o de fin de semana.